Trending
- Major changes to street markets: Producer-only markets and end of license renewals
- Δεν βλέπουν άμεση κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος οι αξιωματούχοι στο Ισραήλ: «Θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο»
- Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για πλαφόν: Στο 1,29% ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ το 2025
- Παπασταύρου: Καθοριστική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στην ενεργειακή μετάβαση
- Η Revolut λειτουργεί πλέον ως πλήρως αδειοδοτημένη τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο
- «Μύλος» στο ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση – Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης
- Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Αντετοκούνμπο: «Συμβολίζει αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ισότητα»
- ΕΒΕΠ: «Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος»
- Β. Κορκίδης: Να επανεξεταστούν τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας σε δύο εβδομάδες
- Υπ. Ανάπτυξης: Ενδεικτική λίστα των προϊόντων που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους