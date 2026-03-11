wall-street:-Αναζήτηση-πυξίδας-με-το-βλέμμα-σε-τιμές-πετρελαίου-και-μάκρο

Μεικτά άνοιξε η Wall Street σήμερα, Τετάρτη (11/3), με τον Dow Jones στα «κόκκινα», ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν, καθώς επίσης και στις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου, αλλά και τα σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones «παίζει» στις 47.548,53 με απώλειες 0,33%, ενώ ο S&P 500 καταφέρνει να μένει οριακά στα «πράσινα» με ήπια κέρδη της τάξης του 0,07% που τον φέρνουν στις 6.785,29 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο Nasdaq κυμαίνεται στις 22.764,35, καταγράφοντας άνοδο 0,32%.

Εν τω μεταξύ, τα futures για το WIT αργό πετρέλαιο, αλλά και για το Brent συνεχίζουν ανοδικά με κέρδη άνω του 3% έκαστο. Έτσι, το αμερικανικό αργό «παίζει» πέριξ των 86 δολαρίων και το Brent κοντά στα 91 δολάρια.

Ανακουφιστικά λειτούργησε για τους επενδυτές η ανακοίνωση της ΙΕΑ ότι θα διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου — τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων που έχει γίνει ποτέ — με στόχο να περιοριστεί η διαταραχή στην προσφορά που προκλήθηκε από τον πόλεμο.

Παρόλα αυτά, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία εξέλιξη που έχει προκαλέσει ανησυχία είναι η είδηση ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν αρκετά ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων και 16 πλοία ναρκοθέτησης, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να επιχειρούσε να ναρκοθετήσει την περιοχή· μία στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών για την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, η United Kingdom Maritime Trade Operations ανακοίνωσε ότι τρία φορτηγά πλοία στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, εκ των οποίων το ένα βρισκόταν στο Στενό του Ορμούζ, επλήγησαν από βλήματα.

Να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

«Η δήλωση του Τραμπ ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα, μετά από μια εξαιρετικά έντονη άνοδο της μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου, ενδέχεται να υποδηλώνει ότι έχει φτάσει στο όριο αντοχής του στον “πόνο”, κατά την άποψή μας. Αυτό έχει ενισχύσει τις προσδοκίες της αγοράς για μια γρήγορη αποκλιμάκωση», ανέφερε ο Emmanuel Cau, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών της Barclays.

«Όσο περισσότερο διαρκεί η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων στα εταιρικά κέρδη και στις αποτιμήσεις», σημείωσε ακόμη ο ίδιος.

Σε άλλα νέα που τράβηξαν την προσοχή της Wall Streer, o δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, ποσοστό που ήταν σύμφωνο με τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου έχουν ενταθεί οι ενδείξεις επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας τους τελευταίους μήνες.

Στις μετοχές μέχρι αυτήν την ώρα, θετική εξαίρεση αποτελεί η Oracle, η οποία σημειώνει άνοδο πάνω από 12%, αφού τα κέρδη και τα έσοδα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ παράλληλα αναθεώρησε επί τα βελτίω την πρόβλεψή της για τα έσοδα του 2027.