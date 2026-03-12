Έκθεση-της-eurobank:-Η-Ελλάδα-ανέκτησε-το-48,7%-των-απωλειών-της-περιόδου-2009-2013

Μια ακτινογραφία των αναπτυξιακών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε το τμήμα οικονομικών αναλύσεων της Eurobank. Στο σημείωμα επισημαίνει ότι το 2025 διατηρήθηκε ρυθμός μεγέθυνσης σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές αγαθών.

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση, επίδοση που διατηρείται στα ίδια επίπεδα με τα έτη 2023 και 2024 και υπερβαίνει την αντίστοιχη ανάπτυξη της ευρωζώνης.

Αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 12,2%, σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα

Η δυναμική αυτή επιβεβαιώθηκε και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,8% σε τριμηνιαία βάση και στο 2,4% σε ετήσια, έναντι 0,2% και 1,2% αντίστοιχα στην ευρωζώνη. Παράλληλα, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα κατά 12,2%, όταν στην ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε 6,8%.

Η ανάπτυξη το 2025 στηρίχθηκε κυρίως στην εγχώρια ζήτηση και στις επενδύσεις. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,1% σε πραγματικούς όρους και συνέβαλε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ, παραμένοντας βασικός πυλώνας της οικονομικής δραστηριότητας παρά τις πιέσεις από τον πληθωρισμό.

Καθοριστική ήταν όμως και η συμβολή των επενδύσεων παγίων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,9% και αποτέλεσαν την ισχυρότερη συνιστώσα ενίσχυσης του ΑΕΠ, προσθέτοντας περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα στην ετήσια ανάπτυξη. Μεγάλο μέρος της αύξησης αυτής προήλθε από τον κατασκευαστικό κλάδο και ειδικότερα από επενδύσεις σε κατοικίες και λοιπά κατασκευαστικά έργα, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή επενδύσεων σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό. Η επιτάχυνση της απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνέβαλε στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Πριορισμός του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών

Θετική ήταν και η επίδραση του εξωτερικού τομέα. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3%, οδηγώντας σε περιορισμό του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και συνεισφέροντας περίπου 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό μεγέθυνσης.

Η συμβολή ανά κλάδο

Σε επίπεδο παραγωγικών κλάδων, ισχυρή ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα προήλθε από τις κατασκευές, τη βιομηχανία και σειρά υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και οι υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας. Αντίθετα, επιβραδυντικά λειτούργησε η υποχώρηση στον μεγάλο κλάδο εμπορίου, μεταφορών και τουρισμού, καθώς και η κάμψη του πρωτογενούς τομέα.

Παρά τη θετική πορεία των τελευταίων ετών, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να υπολείπεται κατά περίπου 13,9% σε σχέση με το επίπεδο πραγματικού ΑΕΠ πριν από την κρίση χρέους του 2008, έχοντας ανακτήσει έως το 2025 το 48,7% των απωλειών της περιόδου 2009-2013. Η περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας θεωρείται κρίσιμη προϋπόθεση για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια.