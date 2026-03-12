Απογραφή-ΕΛΣΤΑΤ:-Πόσα-πλοία-έχουν-ξένη-σημαία

Tα αποτελέσματα της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων της 20ης Σεπτεμβρίου 2024 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η τελευταία απογραφή πλοίων και πληρωμάτων, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, κατέγραψε συνολικά 1.107 πλοία από τα 1.713 που περιλαμβάνονται στο μητρώο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ). Από αυτά, τα 1.010 πλοία ήταν ελληνικά, ενώ 97 ήταν ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία και συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Στα ελληνικά πλοία, 911 (90,2%) βρίσκονταν σε εργασία, ενώ 99 ήταν σε αργία ή παροπλισμό. Στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία, 72 (74,2%) ήταν σε εργασία και 25 σε αργία ή παροπλισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα 1.107 πλοία απασχολούσαν συνολικά 18.822 ναυτικούς ελληνικής και ξένης υπηκοότητας. Στα ελληνικά πλοία εργάζονταν 17.580 ναυτικοί, εκ των οποίων το 63,5% ήταν Έλληνες και το 36,5% ξένης υπηκοότητας. Στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία απασχολούνταν 1.242 ναυτικοί, με ποσοστό 89,0% Ελλήνων και 11,0% ξένων.

Σε σύγκριση με την απογραφή του 2022, ο συνολικός αριθμός ναυτικών σε ελληνικά πλοία αυξήθηκε κατά 1,9% και σε ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία κατά 11,2%. Οι Έλληνες ναυτικοί σε ελληνικά πλοία αυξήθηκαν κατά 6,3% και σε ελληνόκτητα πλοία κατά 26,3%. Αντίθετα, οι ξένοι ναυτικοί σε ελληνικά πλοία μειώθηκαν κατά 4,9% και σε ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία κατά 43,6%.

Η κατανομή των ναυτικών ανά κατηγορία πλοίου δείχνει ότι 15,9% (2.996 άτομα) εργάζονταν σε φορτηγά, 41,9% (7.890) σε δεξαμενόπλοια, 37,5% (7.058) σε επιβατηγά και τουριστικά και 4,7% (878) σε πλοία άλλων κατηγοριών.

Όσον αφορά τα πληρώματα, στα ελληνικά πλοία το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 32,5% (5.709), το κατώτερο προσωπικό το 59,3% (10.426), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 8,1% (1.432) και 13 άτομα (0,1%) χωρίς ναυτική ειδικότητα. Στα ελληνόκτητα πλοία υπό ξένη σημαία, το ανώτερο προσωπικό ήταν 31,4% (390), το κατώτερο 64,5% (801), οι δόκιμοι και υγειονομικό προσωπικό 3,9% (49) και 2 άτομα (0,2%) χωρίς ναυτική ειδικότητα.