Αστικός Περίπατος – Αθηναϊκή Ριβιέρα: Γιατί «ξεχειλώνει» το χρονοδιάγραμμα – Οι μελέτες, οι Δήμοι, το Ελληνικό

Μετά τις αρχικές παρατάσεις 230 ημερών, δόθηκε και νέα 145 ημερών, χωρίς αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Ποια είναι τα «ανοιχτά μέτωπα» που καθυστερούν το project, ποιο είναι το έργο στο παραλιακό μέτωπο των νοτίων προαστίων.

Σχεδόν επιπλέον 5 μήνες, καθώς δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα που ήδη έχουν «ξεχειλώσει» το χρονοδιάγραμμα κατά 230 ημέρες, θα χρειαστούν, και εφόσον δεν προκύψουν νέες αναθεωρήσεις, για την ολοκλήρωση του έργου «Αθηναϊκή Ριβιέρα: Αστικός Περίπατος (Τμήμα από Δ. Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)», αρχικού συνολικού συμβατικού αντικειμένου 16.834.398,92 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ».

Το «ξεχειλωμένο» (περαιτέρω) χρονοδιάγραμμα

Όπως προκύπτει από απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, οι λόγοι που είχαν επιφέρει πρόσθετες καθυστερήσεις δεν έχουν ξεπεραστεί στο σύνολό τους, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε τη χορήγηση οριακής προθεσμίας με αναθεώρηση, διάρκειας 145 ημερών ήτοι έως 10-07-2026, για την ολοκλήρωση του project κατασκευής του αστικού πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, και ειδικότερα για το τμήμα από Δήμο Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σχεδόν 12 -13 χλμ.

Όπως είχαμε αναφέρει πέρυσι, αρχικά, βάσει της σύμβασης που είχε υπογραφεί στα μέσα Ιουλίου 2024 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, τέθηκε προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τις διακόσιες ενενήντα (290) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι κάτι λιγότερο από 10 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 01η-05-2025. Στην πορεία, υπήρξαν αιτήματα για μικρές παρατάσεις, αρχικά έως τις αρχές Ιουνίου 2025 ή και για τις αρχές Ιουλίου, ενώ στην πορεία υπεβλήθη από τον ανάδοχο αίτημα για πρόσθετη χορήγηση χρόνου, που έγινε αποδεκτό από την Περιφέρεια Αττικής, όταν και χρονοδιάγραμμα μεταφέρθηκε κατά 230 ημέρες, ήτοι έως 15-02-2026.

Ωστόσο, δόθηκε παράταση επιπλέον 145 ημερών, καθώς παραμένουν ζητήματα με μελέτες (γεωτεχνικές, υδραυλικές κ.α.), νέων τεχνικών για να ξεπεραστούν προβλήματα σε διάφορα σημεία από τα οποία θα διέρχεται ο περίπατος (π.χ. Φλοίσβο, Άλιμο, Γλυφάδα, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη), απαιτούνται τροποποιήσεις αρχικών μελετών έτσι ώστε, για παράδειγμα, ο πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος να διέρχεται από το προβλεπόμενο να κατασκευασθεί από τον Δήμο Π. Φαλήρου Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στην περιοχή του Φλοίσβου, με την επωνυμία: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Οι Έλληνες και η θάλασσα», ενώ κάποιες εμπλοκές υπάρχουν και σε σημεία που «περνάει» από το project της Lamda στο Ελληνικό (π.χ. ρέμα Τραχώνων, με την πρόβλεψη κατασκευής “flyover” για την σύνδεση της Λ. Ποσειδώνος με το Casino – IRC) κ.α.. Τέλος, υπάρχουν και ζητήματα με εγκρίσεις αδειοδοτήσεων από Δήμους.

Το έργο

Όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη και την κατασκευή ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου, στο τμήμα της ακτογραμμής της Αθηναϊκής Ριβιέρας, από τον Δήμο Καλλιθέας έως το Δημαρχείο του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, διασχίζοντας έξι Δήμους. Το εκτιμώμενο συνολικό μήκος είναι περίπου 12 χιλιόμετρα. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το έργο, σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή, θα δώσει νέα πνοή σε όλο το παράκτιο μέτωπο της Αθήνας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του.

Το έργο δεν περιλαμβάνει, προφανώς, την περιοχή του Ελληνικού και της μαρίνας Αλίμου (επένδυση της Lamda). Αποτελεί μέρος του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, ενώ έχουν εκδοθεί σχετικές ΚΥΑ που αφορούν την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Επίσης αποτελεί συνέχεια της επέμβασης που ήδη υλοποιείται στον Φαληρικό όρμο προκειμένου να δημιουργηθεί έργο μιας ενιαίας, υψηλής αισθητικής, ποιοτικά και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένης, ξεχωριστής και αναγνωρίσιμης διαδρομής στον κοινόχρηστο χώρο.

Τα «ανοιχτά μέτωπα» – αιτίες καθυστερήσεων

Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση για την αιτούμενη και τελικά χορηγούμενη οριακή παράταση, μέχρι και σήμερα έχουν χορηγηθεί τρεις παρατάσεις συνολικού χρόνου ίσο με 290 ημέρες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας. Όμως οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι πιο πάνω παρατάσεις δεν έχουν εκλείψει μέχρι και σήμερα όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ: Είναι σε εκκρεμότητα η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ (συμπληρωματικής σύμβασης) του έργου η οποία περιλαμβάνει την δαπάνη της σύνταξης των μελετών και της κατασκευής των εργασιών των νέων τεχνικών. Πιο αναλυτικά ανά περιοχή προβλέπονται τα παρακάτω τεχνικά:

a) Ζώνη Α (Χ.Θ. 1+470 έως Χ.Θ. 5+630): Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο στην οποία ο ποδηλατόδρομος διατρέχει τους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου. Συνολικά απαιτείται η κατασκευή 13 νέων τεχνικών συνολικού μήκους ~620m και μέσου ύψους 3.00m, για το σχεδιασμό των οποίων απαιτείται επιτόπου έρευνα με γεωτρήσεις στις θέσεις των τεχνικών, σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης για το τρόπο κατασκευής της θεμελίωσης αυτών και τελική σύνταξη των νέων Στατικών μελετών για την κατασκευή τους.

b) Ζώνη Β (Χ.Θ. 6+630 έως Χ.Θ. 9+200): Παραλία Αλίμου, στην οποία ο ποδηλατόδρομος αναπτύσσεται εντός του Δήμου Αλίμου. Συνολικά απαιτείται η κατασκευή 7 νέων τεχνικών συνολικού μήκους ~400m και μέσου ύψους 3.70m, για το σχεδιασμό των οποίων απαιτείται επιτόπου έρευνα με γεωτρήσεις στις θέσεις των τεχνικών, σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης για το τρόπο κατασκευής της θεμελίωσης αυτών και τελική σύνταξη των νέων Στατικών μελετών για την κατασκευή τους.

c) Ζώνη Δ Ζώνη Δ (Χ.Θ. 14+240 έως Χ.Θ. 17+556): Γλυφάδα Β – Βούλα στην οποία ο ποδηλατόδρομος αναπτύσσεται εντός του Δήμου Γλυφάδας και του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Συνολικά απαιτείται η κατασκευή 5 νέων τεχνικών συνολικού μήκους ~270m και μέσου ύψους 4.50m, για το σχεδιασμό των οποίων απαιτείται επιτόπου έρευνα με γεωτρήσεις στις θέσεις των τεχνικών, σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης για το τρόπο κατασκευής της θεμελίωσης αυτών και τελική σύνταξη των νέων Στατικών μελετών για την κατασκευή τους.

2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μετά από διαβουλεύσεις και επί τόπου συναντήσεις με εκπροσώπους των δήμων απαιτούνται τροποποιήσεις στην χάραξη των αρχικών μελετών οι οποίες περιλαμβάνουν:

a) Ζώνη Α (Χ.Θ. 1+470 έως Χ.Θ. 5+630): i) Τροποποίηση της χάραξης έτσι ώστε ο πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος να διέρχεται από το προβλεπόμενο να κατασκευασθεί από τον Δήμο Π. Φαλήρου Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στην περιοχή του Φλοίσβου, με την επωνυμία: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Οι Έλληνες και η θάλασσα». ii) Τροποποίηση της αρχικής χάραξης προκειμένου μα διατηρηθούν συγκεκριμένα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς για τον Δήμο (βοτσαλωτά κλπ).

b) Ζώνη Β (Χ.Θ. 6+630 έως Χ.Θ. 9+200): Τροποποίηση της αρχικής χάραξης μετά από συναντήσεις με εκπροσώπους του δήμου και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή προκειμένου να υπάρξει η μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία τους.

c) Ζώνη Γ (Χ.Θ. 10+050 έως Χ.Θ. 11+970): Στο ρέμα Τραχώνων η υπό υλοποίηση επένδυση του Ελληνικού της LAMDA DELEVOPEMENTS έχει αλλάξει τις επί τόπου συνθήκες βάσει των οποίων μελετήθηκε και υποβλήθηκε η μελέτη εφαρμογής με την διαπλάτυνση της εκβολής αυτού, με αποτέλεσμα να απαιτείται τροποποίηση της μελέτης με κατασκευή νέου τεχνικού γέφυρας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα βρίσκεται στο στάδιο των διαβουλεύσεων μεταξύ Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επενδυτή στο έργο του Ελληνικού. Επίσης από την επένδυση του Ελληνικού υπάρχει πρόβλεψη κατασκευή “flyover” για την σύνδεση της Λ. Ποσειδώνος με το Casino. Η κατασκευή αυτή επηρεάζει τμήμα του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου του έργου και θα πρέπει να τροποποιηθεί η υποβληθείσα μελέτη.

3) ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ:

a) Στην περιοχή Γ του Δ. Ελληνικού – Αργυρούπολης εξακολουθεί να είναι σε ισχύ σχετική απόφαση του ΔΣ του Δήμου για την ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης για αόριστο χρονικό διάστημα δύο τμημάτων ακινήτων του δήμου για την υλοποίηση του έργου, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πραγματοποιήσουμε καμία εργασία.

b) Στην περιοχή Δ του Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στα όρια του Δ. Γλυφάδας από την ΧΘ 14+240 μέχρι την ΧΘ 14+270 (είσοδος Αστέρια) δεν έχει επιτραπεί από τον Δήμο Γλυφάδας η συνέχιση των εργασιών μετά τις καθαιρέσεις, λόγω εκκρεμότητας κατασκευής στο συγκεκριμένο σημείο κόμβου εισόδου-εξόδου της επιχείρησης «Αστέρια» στην Λ. Ποσειδώνος.

Επιπλέον κόστη και χρόνος

«Για την έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης για την κατασκευή των παραπάνω αναφερθέντων νέων τεχνικών έχει συνταχθεί η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου δαπάνης προ ΦΠΑ 2.500.000,00€ με υπέρβαση κατά 14,98% από την αρχική σύμβαση για την έγκριση εκτέλεσης νέων τιμών εργασιών, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή των τεχνικών. Προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα σημεία που χρίζουν τροποποιήσεων και να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τεχνικά έργα που περιγράφονται παραπάνω, τα οποία απαιτούνται στο έργο και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια του έργου και η ολοκλήρωσή του, κρίνουμε ότι θα απαιτηθεί χορήγηση της οριακής προθεσμίας διάρκειας 145 ημερών . Η οριακή προθεσμία αρχίζει από τις 16-02-2026 και επομένως λήγει στις 10-07-2026», αναφέρεται στην απόφαση.