Βασιλάκης (Aegean): Η επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή – Η είσοδος στην Ινδία μετατίθεται για το 2027

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην εταιρεία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025.

Όπως είπε οι εξελίξεις επηρεάζουν μέρος της δραστηριότητας της αεροπορικής εταιρείας, με καλύτερη εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι να υπάρχει στο τέλος του μήνα. Ήδη έχει επηρεαστεί η παρουσία της εταιρείας στη Μέση Ανατολή καθώς εδώ και δώδεκα ημέρες δεν πετάει σε σε Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Aegean: Αύξηση 14% στα καθαρά κέρδη του 2025 – Προτεινόμενο μέρισμα €0,90 ανά μετοχή

Σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, σημείωσε πως ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με εκείνο όταν πριν από τέσσερα χρόνια είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, προσδιορίζοντας τη μείωση της κίνησης πέριξ του 8%-10% σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον ίδιο έχει επηρεαστεί και η κίνηση από και προς την Κύπρο, με πτώση των κρατήσεων σε ποσοστό πάνω από 10%. O εκτιμώμενος αριθμός διαθέσιμων θέσεων από και προς τις συγκεκριμένες αγορές αντιστοιχεί περίπου στο 4%-5% της συνολικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά το κόστος καυσίμων, η εταιρεία εμφανίζεται σχετικά προστατευμένη, καθώς έχει προχωρήσει σε συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), που καλύπτουν περίπου το 60% της κατανάλωσης. Αν ληφθούν υπόψη και τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται προς τη Μέση Ανατολή, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 65%-66%.

Ο πρόεδρος της AEGEAN Ευτύχιος Βασιλάκης ανέφερε ακόμη ότι η είσοδος της Aegean στην αγορά της Ινδίας μετατίθεται για το 2027, αφού οπως είπε «έγιναν κάποιες αλλαγές στις παραγγελίες που έφεραν καθυστερήσεις στις παραλαβές και γι’ αυτό μετατίθεται κατά ένα χρόνο η εκκίνηση των πτήσεων προς Ινδία».

Τέλος, η εταιρεία εξετάζει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της χρήσης του στόλου αεροσκαφών της και στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αγοράς.

