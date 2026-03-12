Βραζιλία:-Μηδενισμός-του-ομοσπονδιακού-φόρου-επί-του-ντίζελ-για-να-περιορίσει-την-αύξηση-της-τιμής-των-καυσίμων

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά μέτρων για να περιορίσει την αύξηση της τιμής των καυσίμων στη χώρα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου, στις οποίες θα διεκδικήσει μια τέταρτη θητεία.

Τα προσωρινά μέτρα περιλαμβάνουν τον μηδενισμό του ομοσπονδιακού φόρου επί του ντίζελ και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την «καταχρηστική» αύξηση της τιμής των καυσίμων στην αντλία εκ μέρους των διανομέων.

Καθώς το ντίζελ χρησιμοποιείται από τα περισσότερα φορτηγά στη Βραζιλία, η αύξηση του φόρου προκαλεί συνήθως και αύξηση στο κόστος μεταφοράς που μετακυλίεται στα προϊόντα, κυρίως στα τρόφιμα.

«Μια θυσία ώστε να αποφύγουμε τις συνέπειες αυτού του ανεύθυνου πολέμου»

«Δεχόμαστε μια θυσία (…) ώστε να αποφύγουμε να φτάσουν οι συνέπειες αυτού του ανεύθυνου πολέμου στον βραζιλιάνικο λαό», ανέφερε ο Λούλα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, κατά τη διάρκεια της οποίας υπέγραψε πολλά διατάγματα. «Συνήθως οι φτωχότεροι, σε όλον τον κόσμο, υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες αυτών των πολέμων», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ διευκρίνισε ότι τα μέτρα θα είναι προσωρινά και δεν θα παρέμβουν στην πολιτική της δημόσιας εταιρείας πετρελαίου Petrobras, η οποία ορίζει τις τιμές των καυσίμων στη Βραζιλία. Η εταιρεία δεν έχει αυξήσει τις τιμές από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει αυτάρκεια αργού πετρελαίου –η παραγωγή διασφαλίζεται κυρίως από την Petrobras– αλλά εξαρτάται από τις εισαγωγές για τα παράγωγά του, όπως είναι το ντίζελ.

