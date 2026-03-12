Γαλλία:-33%-αύξηση-στην-τιμή-της-βενζίνης-για-αγροτική-χρήση-λόγω-του-πολέμου

Η τιμή της βενζίνης για αγροτική χρήση αυξήθηκε στη Γαλλία από την αρχή της κρίσης στην Μέση Ανατολή κατά 33%, πηγαίνοντας από το 1,28 ευρώ το λίτρο στο 1,71 ευρώ

Η τιμή της βενζίνης για αγροτική χρήση αυξήθηκε στη Γαλλία από την αρχή της κρίσης στην Μέση Ανατολή και μετά κατά 33%, πηγαίνοντας από το 1,28 ευρώ το λίτρο στο 1,71 ευρώ.

Εκ παραλλήλου οι τιμές των λιπασμάτων σημείωσαν αύξηση κατά 13% πηγαίνοντας από τα 450 ευρώ ο τόνος στα 510 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα: Νέα άνοδος 3% για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο με φόντο την Μέση Ανατολή

Η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέον χαρακτήρισε ως ένα βαθμό δικαιολογημένες αυτές τις αυξήσεις σημειώνοντας ωστόσο πως όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση οι τιμές θα πρέπει να πέσουν με την ίδια ταχύτητα με την οποία ανέβηκαν.

Τέλος η εταιρεία Totalenergies ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει ως ανώτατη τιμή πώλησης στα πρατήρια της το 1,99 ευρώ το λίτρο της βενζίνης και τα 2,09 το λίτρο του Diesel.

--