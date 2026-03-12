Γ.-Στουρνάρας:-Αντιμέτωπη-με-στασιμοπληθωριστικές-πιέσεις-η-ευρωζώνη-αν-παραταθεί-η-σύγκρουση-στη-Μέση-Ανατολή

Αντιμέτωπη με στασιμοπληθωριστικές πιέσεις θα βρεθεί η οικονομία της Ευρωζώνης εφόσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί πέραν του ενός μήνα, προειδοποίησε χθες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο CEOs Club, περιέγραψε την εικόνα της ελληνικής οικονομίας σε θετικό τόνο αλλά ταυτόχρονα αναφέρθηκε σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλούς αβεβαιότητας «ιδίως βραχυπρόθεσμα, και ειδικά στις χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς ενέργειας».

Όπως είπε, οι αγορές αρχικά έδειξαν να προεξοφλούν μια σύντομη και περιορισμένη σύγκρουση, όμως πλέον η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί και το ισοζύγιο των κινδύνων γέρνει προς βραδύτερη αύξηση ΑΕΠ και υψηλότερο πληθωρισμό.

Ειδικά στην Ελλάδα, ο σχετικά υψηλός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2025 μπορεί να επαναληφθεί φέτος, «υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν θα ξεπεράσει τον έναν μήνα».

«Ιδιαίτερα εκτεθειμένη» ενεργειακά η Ευρώπη

Ο διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε ότι η Ευρώπη «είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις εξελίξεις στις αγορές ορυκτών καυσίμων και ιδιαίτερα στην αγορά του φυσικού αερίου». Ειδικά μετά τη μείωση του εφοδιασμού από τη Ρωσία, εξαρτάται όλο και περισσότερο από το εισαγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές τιμές LNG να είναι πιο ευαίσθητες στις διαταραχές της παγκόσμιας προσφοράς.

Η σημαντική άνοδος των τιμών στα καύσιμα τις τελευταίες ημέρες, αλλά και η άνοδος στα επιτόκια των ομολόγων (καθώς οι επενδυτές ενσωματώνουν πρόσθετο ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου) θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο πληθωρισμό και βραδύτερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Για μια πιο σαφή εικόνα, ο Γ. Στουρνάρας παρέπεμψε στις νεότερες εκτιμήσεις της ΕΚΤ, που θα δημοσιοποιηθούν στις 19 Μαρτίου, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κρίση, πάντως, βρίσκει την ελληνική οικονομία «να κρατά αντοχές»: Το 2025 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 2,1%, ταχύτερα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, χάρη στην αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης και επενδύσεων, καθώς και τη συμβολή των καθαρών εξαγωγών. Ο διοικητής της ΤτΕ δεν παρέλειψε, όμως, να επισημάνει τους κινδύνους που συνεπάγονται ο υψηλός δομικός πληθωρισμός και το εξαιρετικά μεγάλο (αν και μειούμενο) έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Επανέλαβε, δε, την ανάγκη αναπροσανατολισμού της οικονομίας υπέρ του εξωτερικού τομέα, μέσω προώθησης νέων μεταρρυθμίσεων (ενδεικτικά ανέφερε το δικαστικό σύστημα) και συνέχισης εκείνων που ήδη προωθούνται στις αγορές προϊόντων, προώθησης επενδύσεων στην ενέργεια, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού συστήματος, ευθυγράμμισης της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ενίσχυσης της δυνατότητας των γυναικών να συμμετάσχουν σε αυτή.

Ανάγκη για «μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική»

Πρόσθεσε, ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρωζώνη είναι μεν απολύτως αναγκαία αλλά όχι επαρκή. Για τον λόγο αυτό, ο Γ. Στουρνάρας, υπογράμμισε την ανάγκη για «μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική, στην κατεύθυνση που αποτυπώνεται στις πρόσφατες εκθέσεις υψηλού επιπέδου», όπως οι εκθέσεις Letta και Draghi.