Διεθνής-Οργανισμός-Ενέργειας:-«Οι-παγκόσμιες-αγορές-ενέργειας-βρίσκονται-σε-κρίσιμο-σημείο»

Έκθεση του IAE διαπιστώνει ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εξαιτίας του αποκλεισμού του Στενού του Χορμούζ.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IAE) Φατίχ Μπιρόλ προειδοποιεί ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε «κρίσιμο σημείο καμπής», μία ημέρα αφού ο IAE συνέστησε συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Ταυτόχρονα έκθεση του IAE διαπιστώνει ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εξαιτίας του αποκλεισμού του Στενού του Χορμούζ, γεγονός που συνιστά την μεγαλύτερη διαταραχή στην τροφοδοσία πετρελαίου στην Ιστορία.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε για λίγη ώρα το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων σήμερα, 13η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, θέτοντας υπό πίεση την αγορά χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών και τις Αγορές μπροστά στους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.

Η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να ανεβαίνει παρά την χθεσινή απόφαση 32 χωρών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας -ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ – για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά τους αποθέματα για την αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα πετρελαϊκά σοκ από την δεκαετία του 1970. Η παρέμβαση αυτή συνιστά την μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ιστορία.

«Η παραγωγή αργού είναι αυτήν την στιγμή μειωμένη κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως», με την προσθήκη 2 επιπλέον εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με την έκθεση του IAE.

Ειδικότερα καταγράφονται «σημαντικές μειώσεις προσφοράς» στο Ιράκ, το Κατάρ, του Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία.

«Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή προκαλεί την μεγαλύτερη διατάραξη στην προσφορά ολόκληρης της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς», προειδοποιεί ο IAE, υπηρεσία που συνδέεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με έδρα το Παρίσι.

Οι ροές του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων που διαμετακομίζονται μέσω του Στενού του Χορμούζ ήταν 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουν σχεδόν εκμηδενισθεί.

Ο IAE κατή συνέπεια εκτιμά ότι η παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο θα μειωθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, καθώς προβλέπεται ότι η μείωση της παραγωγής στην Μέση Ανατολή θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής χωρών μελών του ΟΠΕΚ όπως το Καζακστάν και η Ρωσία.