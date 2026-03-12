Close Menu
    Thursday, March 12
    Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμιση του Άδωνι Γεωργιάδη μέσω διαδικτύου

    Η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος – Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

    Γεωργιάδης

    Δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

    Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

    Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου.

    Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος του πολιτικού προσώπου.

    Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

    Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

