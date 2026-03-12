Εγκαίνια-31ης-agrotica:-Στήριξη-των-αγροτών-για-την-αντιμετώπιση-των-επιπτώσεων-του-πολέμου-υποσχέθηκε-ο-Κ.-Τσιάρας

Μήνυμα στήριξης των αγροτών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, από το βήμα των εγκαινίων της 31ης διεθνούς έκθεσης AGROTICA.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως σημείωσε, αναμένεται να επηρεάσει και την παραγωγή και μπροστά στη νέα αυτή πραγματικότητα η Κυβέρνηση δεν στέκεται ως απλός παρατηρητής αλλά καταγράφει τις επιπτώσεις και μελετά τρόπους για την άμεση αντιμετώπισή τους, υπενθυμίζοντας ότι η Κυβέρνηση είχε λάβει αντίστοιχα μέτρα στήριξης κατά την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία και στην περίοδο της πανδημίας του Covid.

Για πρώτη φορά, πρόσθεσε ο κ. Τσιάρας, εφαρμόζεται ένα συνεκτικό πλέγμα μέτρων για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση του καθαρού εισοδήματος των αγροτών, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λιπάσματα στο 6%, η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, η πλήρης επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, το σταθερό αγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας “Γία” με τιμή 8,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα και επέκταση έως το 2028, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για όσους συμμετέχουν σε συνεταιριστικά σχήματα, καθώς και ρυθμίσεις για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια.

Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ

Την ώρα των εγκαινίων της Έκθεσης αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους στη νότια πύλη της ΔΕΘ πραγματοποίησαν πορεία εντός της ΔΕΘ και προσπάθησαν να προεγγίσουν τον χώρο τέλεσης των εγκαινίων αλλά τους εμπόδισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και επικράτησε ένταση. Μετά από παρέμβαση και διαπραγματεύσεις περίπου μίας ώρας με τον γ.δ. της ΔΕΘ, κ. Τσαξιρλή αποχώρησαν και αγρότες από το Άργος μοίρασαν πορτοκάλια στους άνδρες των ΜΑΤ, τονίζοντας ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που τρώνε ελληνικά πορτοκάλια.

Σε δηλώσεις τους κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης αγρότες από όλη τη χώρα υποστήριξαν ότι παραμένουν απλήρωτοι, ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες έχουν μείνει στα χαρτιά και ότι τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά και διογκώνονται μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Β. Βεγ.