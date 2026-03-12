Εθνική-Τράπεζα:-«Φρένο»-στην-ανάπτυξη-αν-συνεχιστεί-ο-πόλεμος-στη-Μέση-Ανατολή

Για επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα φέτος, στο 2%, προειδοποιεί η Εθνική Τράπεζα, εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του ΑΕΠ που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, το τμήμα οικονομικών αναλύσεων της τράπεζας παρουσιάζει και μια πρώτη εκτίμηση για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί και τον Απρίλιο και οι διαταραχές στη μεταφορά πετρελαίου επιμείνουν μέχρι το καλοκαίρι, η τιμή του πετρελαίου τύπου brent εκτιμάται ότι θα κινηθεί περί τα 87 δολάρια / βαρέλι το α’ εξάμηνο και περί τα 71 δολάρια το β’ εξάμηνο του έτους.

Στο σενάριο αυτό, ο πληθωρισμός θα ενισχυθεί 1-1,5 ποσοστιαία μονάδα το τρέχον δίμηνο, φθάνοντας ακόμα και το 4%, για να υποχωρήσει στη συνέχεια και ο μέσος όρος του έτους να διαμορφωθεί στο 3,2%. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 1,5% το β’ τρίμηνο του έτους και θα διαμορφωθεί στο 2% κατά μέσο όρο για το σύνολο του 2026. Εκτιμήσεις που, πάντως, δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα μέτρα που προχθές ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το βασικό σενάριο πριν το ξέσπασμα του πολέμου

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Εθνικής Τράπεζας, πριν το ξέσπασμα του πολέμου, ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 2,5%, φέτος, και ο πληθωρισμός στο 2,3%. Το τρέχον τρίμηνο το ΑΕΠ εκτιμάται ότι «έτρεξε» σε ετήσια βάση με 2,4%, συνεχίζοντας τη δυναμική του τελευταίου τριμήνου του 2025. Όπως επισημαίνει η έκθεση της Εθνικής, «η ελληνική οικονομία ολοκλήρωσε το 2025 με αυξημένη δυναμική, η οποία αποτυπώνεται τόσο στην ισχυρότερη αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση το 4ο τρίμηνο (2,4% και 0,8%, αντίστοιχα), καθώς και στην συγχρονισμένη ενίσχυση όλων των βασικών συνιστωσών της εγχώριας δαπάνης που φανερώνουν ένα βελτιωμένο μείγμα ανάκαμψης».

Βασικό πυλώνα της ανάπτυξης αποτέλεσαν οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να επιταχύνει στο 14% το 4ο τρίμηνο του 2025, από 13,2% το 3ο τρίμηνο. Δυναμική που τροφοδοτήθηκε πρωτίστως από την ισχυρή άνοδο των επενδύσεων σε κατασκευές (ενίσχυση οικιστικών κατασκευών κατά 41,2% ετησίως και λοιπών κατασκευών κατά 8,5%). Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν πέρσι κατά μέσο όρο στο 18% του ΑΕΠ, υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών, «αποτυπώνοντας τη σταθερή συρρίκνωση του εγχώριου επενδυτικού κενού και τις αυξανόμενες επιδράσεις από την αξιοποίηση του ΤΑΑ» επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας. Θετικά συνεχίζει να επιδρά στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και το εξωτερικό ισοζύγιο, που συνεισέφερε περί τις 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο.