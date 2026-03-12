Επίθεση-σε-δύο-δεξαμενόπλοια-στον-Περσικό-Κόλπο:-Πήραν-φωτιά-μέσα-στα-ιρακινά-χωρικά-ύδατα,-δείτε-βίντεο

Δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό καύσιμο δέχθηκαν επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο μέσα στην τελευταία ώρα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές και στα δύο πλοία. Σύμφωνα με αξιωματούχο ιρακινού λιμανιού, οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής απομακρύνει 25 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα - αξιωματούχο λιμανιού στο Ιράκ, δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό fuel oil δέχθηκαν επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας στον Περσικό Κόλπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην τελευταία ώρα και είχε ως αποτέλεσμα και τα δύο πλοία να τυλιχθούν στις φλόγες, καθώς εκδηλώθηκαν πυρκαγιές μετά την επίθεση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των πλοίων.

Εκκένωση των πληρωμάτων από τις ιρακινές αρχές

Οι ιρακινές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί συνολικά 25 μέλη πληρώματος που βρίσκονταν στα δύο δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ οι επιχειρήσεις των αρχών στην περιοχή συνεχίζονται.

Προηγήθηκαν επιθέσεις σε τρία πλοία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αναφορές ότι τρία πλοία είχαν δεχθεί επίθεση στην ίδια περιοχή.

Σε μία από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκε πυρκαγιά σε πλοίο, γεγονός που ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός του να το εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.

Οι πληροφορίες για τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Η G7 εξετάζει συνοδεία πλοίων στον Κόλπο

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της ομάδας των χωρών της G7 — των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας — συμφώνησαν να εξετάσουν την επιλογή παροχής συνοδείας σε εμπορικά πλοία ώστε να μπορούν να πλοηγούνται ελεύθερα στον Περσικό Κόλπο.

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη από την Προεδρία της G7, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τους ηγέτες της ομάδας.

Στη συνομιλία συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «σε αυτό το πλαίσιο, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να διερευνήσει τη δυνατότητα συνοδείας πλοίων όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας, και αυτό θα συνοδεύεται επίσης από προσεγγίσεις προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, τις εταιρείες μεταφορών και τους ασφαλιστές».