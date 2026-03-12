ΕΣΠ:-Η-αύξηση-του-κατώτατου-μισθού-οφείλει-να-βασίζεται-σε-αντικειμενικά-οικονομικά-δεδομένα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, με τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις, υπέρ μιας οικονομίας που στηρίζει την εργασία, ενισχύει την επιχειρηματικότητα και διασφαλίζει κοινωνική συνοχή.

Mε σαφήνεια υπέρ της ενίσχυσης των αποδοχών των εργαζομένων, στο πλαίσιο όμως μιας συνολικής και ισορροπημένης οικονομικής πολιτικής τάσσεται ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ενόψει της ανακοίνωσης της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από 1η Απριλίου 2026.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «για το εμπόριο, η άνοδος των μισθών είναι θετική εξέλιξη. Οι εργαζόμενοι είναι οι πελάτες της αγοράς και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μπορεί να οδηγήσει σε τόνωση της κατανάλωσης και των εσόδων».

Ωστόσο, η αύξηση του κατώτατου μισθού οφείλει να βασίζεται σε αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα. Το ύψος της θα πρέπει να αντανακλά το άθροισμα παραγωγικότητας και πληθωρισμού, ώστε να διασφαλίζεται η αγοραστική δύναμη, χωρίς να δημιουργούνται νέες ανισορροπίες στην οικονομία.

Ο εμπορικός κόσμος θα υποδέχονταν θετικά ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις των κατώτατων αποδοχών, εφόσον όμως αυτές συνδυάζονταν με συγκεκριμένες ελαφρύνσεις βαρών για τις επιχειρήσεις.

Οι βασικές παρεμβάσεις που απαιτούνται είναι:

Περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Γενναία ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, μέσω αλγόριθμου, όπως έγκαιρα έχουμε προτείνει.

Επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων με μείωση του φορολογικού συντελεστή.

Η σημερινή κατάσταση της αγοράς παραμένει εύθραυστη. Σε πολλούς εμπορικούς δρόμους, ακόμη και κεντρικούς, παρατηρούνται ξενοίκιαστα καταστήματα. Με σταθερούς ή μειούμενους τζίρους και ταυτόχρονη αύξηση λειτουργικού κόστους (μισθώματα, ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές), η εξίσωση για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν βγαίνει.

Το αμοιβαίο όφελος είναι η εργασιακή ειρήνη και η σταθερότητα που προκύπτει από υγιείς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι αποκτούν καλύτερες αποδοχές και οι επιχειρήσεις μεγαλύτερη κατανάλωση – υπό την προϋπόθεση ότι οι μισθοί αυξάνονται όσο αντέχει η οικονομία.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Θέλουμε να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στους εργαζόμενους. Για να είναι όμως βιώσιμη η αύξηση του κατώτατου μισθού, πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστικές μειώσεις επιβαρύνσεων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε επιχειρήσεις εκτός αναπτυξιακής πορείας. Μια γενναία ρύθμιση 120 δόσεων και ουσιαστική μείωση του μη μισθολογικού κόστους είναι αναγκαίες για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες».

