ΕΤΕ:-Πρόβλεψη-για-ανάπτυξη-2%-το-2026-και-πληθωρισμό-στο-3,2%

Η ελληνική οικονομία ολοκλήρωσε το 2025 με αυξημένη δυναμική, η οποία αποτυπώνεται τόσο στην ισχυρότερη αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση το 4ο τρίμηνο (2,4% και 0,8%, αντίστοιχα), καθώς και στην συγχρονισμένη ενίσχυση όλων των βασικών συνιστωσών της εγχώριας δαπάνης που φανερώνουν ένα βελτιωμένο μείγμα ανάκαμψης. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση της Εθνικής Τράπεζας για την ελληνική οικονομία, όπου διατυπώνονται και οι πρώτες προβλέψεις των αναλυτών της για το 2026 μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το υπόδειγμα βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης της πορείας του ΑΕΠ (GDP-Nowcasting) της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤE που αξιοποιεί πληροφόρηση από διαθέσιμους μηνιαίους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας για τους δύο πρώτους μήνες του 2026, προβλέπει σταθερή ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του έτους της τάξης του 2,4% (+0,4% σε εποχικά προσαρμοσμένη τριμηνιαία βάση).

Η ανωτέρω εκτίμηση ωστόσο δεν ενσωματώνει πιθανή επιδείνωση − λόγω της σοβαρής κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή − των σχετικών μηνιαίων δεικτών που προγραμματίζεται να δημοσιευθούν στα τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου. Ωστόσο, η πρόσφατη κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης κραδασμών που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν κάποιες από τις ανωτέρω θετικές επιδράσεις, καθιστώντας αναγκαία τη διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων. Συγκεκριμένα, υπό ένα εναλλακτικό πιο δυσμενές σενάριο αναφορικά με τις τιμές ενέργειας και την αυξημένη αβεβαιότητα μέχρι και το 2ο τρίμηνο του 2026: Ο μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 1ο εξάμηνο του 2026 προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε περίπου 1,7% ετησίως, με την επιβάρυνση να επικεντρώνεται κυρίως στο 2ο τρίμηνο, όταν η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 1,5%. Επιτάχυνση της δραστηριότητας προβλέπεται για το υπόλοιπο του έτους, με την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ να επιταχύνεται σε 2,3% στο 2ο εξάμηνο του 2026.

Σε ετήσια βάση ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται, υπό αυτό το σενάριο, να κυμανθεί στο 2,0% το 2026, σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση (βάσει διαθέσιμων στοιχείων διμήνου 2026) που ήταν πλησίον του 2,5%. Αντιστοίχως, η μεταβολή του ΔΤΚ προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 3,2% ετησίως, από 2,3% στο βασικό σενάριο. Σημειωτέον ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο της κρίσης στο ΑΕΠ και στον πληθωρισμό δεν ενσωματώνουν τις επιδράσεις από πιθανή ενεργοποίηση κρατικών μέτρων στήριξης τα οποία θα μπορούσαν να μετριάσουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις.

Όπως αναφέρει η ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο αποτέλεσαν τον βασικό πυλώνα της ανάπτυξης, αυξανόμενες κατά 14,0% ετησίως το 4ο τρίμηνο του 2025, από 13,2% το 3ο τρίμηνο. Η εν λόγω ισχυρή δυναμική τροφοδοτήθηκε τόσο από την ισχυρή άνοδο των επενδύσεων σε κατασκευές (ενίσχυση οικιστικών κατασκευών κατά 41,2% ετησίως και λοιπών κατασκευών κατά 8,5%), καθώς και από την αύξηση των περισσότερων υποκατηγοριών επενδύσεων.