Ευρωαγορές: Συνεχίστηκαν οι απώλειες λόγω Μέσης Ανατολής – Απώλεσε τις 600 μονάδες ο Stoxx

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Πέμπτη 12/3, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τον πόλεμο στο Ιράν και τις ευμετάβλητες παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση 0,61% χαμηλότερα στις 598,86 μονάδες, με τους διάφορους κλάδους να παρουσιάζουν μικτές επιδόσεις. Πιο αναλυτικά:
- Γερμανικός DAX: -0,29% στις 23.572,44 μονάδες
- Βρετανικός FTSE: -0,47% στις 10.305,15 μονάδες
- Γαλλικός CAC: -0,71% στις 7.984,44 μονάδες
- Ισπανικός ΙΒΕΧ: -1,22% στις 17.139,90 μονάδες
- Ιταλικός ΜΙΒ: -0,71% στις 44.456,18 μονάδες.
Τα χημικά και οι κοινές επιχειρήσεις (utilities) ηγήθηκαν των κερδών, ενώ οι μετοχές τραπεζών πίεσαν τον δείκτη καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για την έκθεσή τους στη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν.
Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο επίκεντρο μετά την ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) την Τετάρτη για απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, με στόχο να αντιμετωπιστεί η διαταραχή της προσφοράς που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.
Η IEA δεν προσδιόρισε χρονοδιάγραμμα για το πότε τα αποθέματα θα φτάσουν στην αγορά, σημειώνοντας ότι η απελευθέρωση θα γίνει εντός ενός χρονικού πλαισίου κατάλληλου για τις συνθήκες κάθε μιας από τις 32 χώρες-μέλη της.
Παρά την κίνηση της IEA, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, με το Brent να φτάνει στα $100 ανά βαρέλι σε κάποια στιγμή, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ότι η στρατηγική απελευθέρωση θα αντισταθμίσει το παγκόσμιο σοκ στην προσφορά λόγω του πολέμου. Το διεθνές benchmark καταγράφηκε αργότερα στα $99,71 (+8,6%), ενώ το WTI αυξήθηκε κατά 9,3% στα $95,32 ανά βαρέλι.
Στα άλλα νέα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη νέες εμπορικές έρευνες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερων από δώδεκα άλλων οικονομιών.
Οι έρευνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Τμήμα 301 του Νόμου Εμπορίου του 1974, όπως δήλωσε ο U.S. Trade Representative Jamieson Greer στους δημοσιογράφους. Ο νόμος αυτός επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα από άλλες χώρες που θεωρούνται ότι συμμετείχαν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Τα νέα των ευρωπαϊκών εταιρειών
- Οι μετοχές της Leonardo έκλεισαν 5,7% υψηλότερα, αφού ο ιταλικός αμυντικός γίγαντας ανακοίνωσε έσοδα 19,5 δισ. ευρώ ($22,5 δισ.) και καθαρό κέρδος 1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 19% σε σχέση με πέρυσι. Η Leonardo ανέφερε ότι αναμένει τα έσοδα να φτάσουν τα 21 δισ. φέτος και στοχεύει σε έσοδα 30 δισ. ευρώ έως το 2030, με τις συνολικές παραγγελίες να εκτιμώνται στα 142 δισ. ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια.
- Οι μετοχές της Abivax έκλεισαν 6,8% υψηλότερα, καθώς επανεμφανίστηκαν φήμες για επικείμενη εξαγορά της βιοτεχνολογικής εταιρείας, τις οποίες η εταιρεία διέψευσε αργότερα μέσα στη μέρα. Η γαλλική εταιρεία ήταν η καλύτερη απόδοση στην Ευρώπη το 2025 μετά τη δημοσίευση ισχυρών αποτελεσμάτων για δοκιμές φάσης αργής ανάπτυξης ενός φαρμάκου για ελκώδη κολίτιδα.
- Στην άλλη πλευρά, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το καθαρό κέρδος για το 2025 ξεπέρασε τα 7 δισ. ευρώ, λίγο πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ότι οι «φόροι δασμών» στον ευρύτερο κλάδο οχημάτων θα επηρεάσουν το περιθώριο EBIT στην αυτοκινητοβιομηχανική της μονάδα κατά περίπου 1,25 ποσοστιαίες μονάδες φέτος. Οι μετοχές της BMW ενισχύθηκαν 1,3% στο κλείσιμο.
- Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετοχές της HSBC υποχώρησαν 6% μετά την απόφαση της τράπεζας να κλείσει επ’ αόριστον τα υποκαταστήματα στο Κατάρ, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την έκθεσή της στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση πάρθηκε την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση του Τεχεράνη ότι θα στοχεύσει οικονομικά και τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και Ισραήλ στην περιοχή, έπειτα από επίθεση σε ιρανική τράπεζα.
- Η Savills ανακοίνωσε την εξαγορά της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας ακινήτων Eastdil Secured έναντι $1,1 δισ., παράλληλα με αναφορά ισχυρών ετήσιων κερδών. Η βρετανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν 11% το 2025 στα £145 εκατ. ($194 εκατ.), καθώς η εταιρεία αποκάλυψε επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι μετοχές της Savills έκλεισαν χαμηλότερα κατά 7,2%, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις λεπτομέρειες της εξαγοράς.