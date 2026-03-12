Ευρωαγορές: Συνεχίστηκαν οι απώλειες λόγω Μέσης Ανατολής – Απώλεσε τις 600 μονάδες ο Stoxx

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Πέμπτη 12/3, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τον πόλεμο στο Ιράν και τις ευμετάβλητες παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση 0,61% χαμηλότερα στις 598,86 μονάδες, με τους διάφορους κλάδους να παρουσιάζουν μικτές επιδόσεις. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: -0,29% στις 23.572,44 μονάδες

Βρετανικός FTSE: -0,47% στις 10.305,15 μονάδες

Γαλλικός CAC: -0,71% στις 7.984,44 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: -1,22% στις 17.139,90 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: -0,71% στις 44.456,18 μονάδες.

Τα χημικά και οι κοινές επιχειρήσεις (utilities) ηγήθηκαν των κερδών, ενώ οι μετοχές τραπεζών πίεσαν τον δείκτη καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για την έκθεσή τους στη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο επίκεντρο μετά την ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) την Τετάρτη για απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, με στόχο να αντιμετωπιστεί η διαταραχή της προσφοράς που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Η IEA δεν προσδιόρισε χρονοδιάγραμμα για το πότε τα αποθέματα θα φτάσουν στην αγορά, σημειώνοντας ότι η απελευθέρωση θα γίνει εντός ενός χρονικού πλαισίου κατάλληλου για τις συνθήκες κάθε μιας από τις 32 χώρες-μέλη της.

Παρά την κίνηση της IEA, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, με το Brent να φτάνει στα $100 ανά βαρέλι σε κάποια στιγμή, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ότι η στρατηγική απελευθέρωση θα αντισταθμίσει το παγκόσμιο σοκ στην προσφορά λόγω του πολέμου. Το διεθνές benchmark καταγράφηκε αργότερα στα $99,71 (+8,6%), ενώ το WTI αυξήθηκε κατά 9,3% στα $95,32 ανά βαρέλι.

Στα άλλα νέα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη νέες εμπορικές έρευνες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερων από δώδεκα άλλων οικονομιών.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Τμήμα 301 του Νόμου Εμπορίου του 1974, όπως δήλωσε ο U.S. Trade Representative Jamieson Greer στους δημοσιογράφους. Ο νόμος αυτός επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα από άλλες χώρες που θεωρούνται ότι συμμετείχαν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

