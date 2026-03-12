Η-totalenergies-αναστέλλει-περίπου-το-15%-της-παγκόσμιας-παραγωγής-της-πετρελαίου-και-φυσικού-αερίου

Θα αναστείλει ή είναι έτοιμος να αναστείλει το ισοδύναμο του 15% της παγκόσμιας παραγωγής του πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αρκετά κράτη του Κόλπου.

«Η παραγωγή σταμάτησε ή είναι στη διαδικασία να σταματήσει στο Κατάρ, στο Ιράκ και υπεράκτια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της συνολικής μας παραγωγής» δήλωσε ο όμιλος σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτό αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο όμιλος έκανε γνωστό ότι “μια πιο υψηλή τιμή πετρελαίου” θα επιτρέψει ωστόσο να αντισταθμιστεί “σε μεγάλο βαθμό η απώλεια παραγωγής στη Μέση Ανατολή”, σύμφωνα με αυτή τη δήλωση στα αγγλικά που ανάρτησε στον ιστότοπό του για να απαντήσει στα “αιτήματα ορισμένων μετόχων του” και στο θέμα της “έκθεσής του στη Μέση Ανατολή”.