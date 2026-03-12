Κέρδη-ρεκόρ-για-τις-αμυντικές-βιομηχανίες-της-Ευρώπης,-λόγω-των-πολέμων

Παραγγελίες ύψους 142 δισεκατομμυρίων ευρώ για οπλικά συστήματα εξασφάλισε ως το 2030 ο ιταλικός αμυντικός κολοσσός Leonardo. Η εταιρεία υπολογίζει ότι θα έχει μέχρι τότε σωρευτικά έσοδα 126 δισεκατομμυρίων ευρώ -με μέση ετήσια αύξηση 9%. Η μετοχή της Leonardo ενισχύθηκε 18% τους δυο πρώτους μήνες του 2026.

Ηδη, ο ιταλικός κολοσσός ανακοίνωσε και την εξαγορά της βρετανικής Becrypt, που ειδικεύεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και συνεργάζεται με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία δεδομένων έως και σε επίπεδα διαβάθμισης Top Secret. «Η εξαγορά αυτή θα ενισχύσει άμεσα την τοποθέτηση της Leonardo στη Βρετανία και στην κυβερνοάμυνα των χωρών «Five Eyes»-Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σήμερα, μπορούμε να βασιστούμε σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το οποίο λίγοι μπορούν να καυχηθούν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Leonardo, Ρομπέρτο Τσιγκολάνι. «Η εστίαση είναι στην κυβερνοασφάλεια, τους υπερυπολογιστές (HPC) και την τεχνητή νοημοσύνη, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του μέλλοντος», προσθέτει ο Τσιγκολάνι.

Ηδη, οι παραγγελίες της Leonardo αυξάνονται και δεν είναι η μόνη: οι συνεχείς πόλεμοι οδηγούν την αμυντική βιομηχανία.

Στα ύψη οι μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού κλάδου σημείωσαν απότομη άνοδο τις πρώτες ημέρες του 2026, συνεχίζοντας την ισχυρή δυναμική του 2025.

«Τα γεγονότα στη Βενεζουέλα, ο πόλεμος στο Ιράν και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, μπορεί να αύξησαν τους φόβους για την παγκόσμια οικονομία, αλλά αποτελούν ό,τι καλύτερο για την αμυντική βιομηχανία», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς

Οι μετοχές των μεγάλων Ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών κατέγραψαν κέρδη άνω του 20% τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου.

Η σουηδική SAAB, η οποία κατασκευάζει αεροσκάφη και πυρομαχικά, ήταν μεταξύ των κορυφαίων σε απόδοση, σημειώνοντας άνοδο 28% – που αντιπροσωπεύει αύξηση σχεδόν 200% τους τελευταίους 12 μήνες.

Η γερμανική Rheinmetall είδε την μετοχή της να ενισχύεται κατά 22%, που αντιπροσωπεύει αύξηση σχεδόν 200% από τον Ιανουάριο του 2025.

Αυτή η ανάκαμψη αντικατοπτρίζεται επίσης στην απόδοση του δείκτη Morningstar Developed Europe Aerospace & Defense, που αυξήθηκε σχεδόν 13% από την αρχή του έτους -το καλύτερο ξεκίνημα του έτους από την ίδρυσή του. Μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων είναι η Rolls-Royce , η μεγαλύτερη εισηγμένη αμυντική βιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, η μετοχή της οποίας έχει σημειώσει άνοδο 11% από την αρχή του έτους.

Βασικό επενδυτικό θέμα

Οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι αναλυτές αναμένουν ότι η άμυνα θα παραμείνει βασικό επενδυτικό θέμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Οι κυβερνήσεις κατευθύνουν κεφάλαια προς τις υποδομές, την άμυνα και τους στρατηγικούς τομείς. Μαζί, αυτές οι πολιτικές δημιουργούν το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για ανάπτυξη εδώ και χρόνια», λέει ο Ντανιέλε Αντονούτσι, επικεφαλής επενδυτικός σύμβουλος στην Quintet Private Bank.

«Οι αναλυτές της Morningstar εκτιμούν μάλιστα ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα αυξηθεί κατά 200 δισεκατομμύρια δολάρια η χρηματοδότηση στις χώρες του ΝΑΤΟ για έρευνα και ανάπτυξη στον αμυντικό τομέα.

Οι αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για τα αμυντικά προϊόντα. Όπως λέει ο Αρμιν Πάπεργκερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Rheinmetall AG, «ο κόσμος αλλάζει ραγδαία και η Rheinmetall είναι καλά προετοιμασμένη. Είμαστε απαραίτητοι όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Γερμανίας και της Ευρώπης και τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δύναμης αποτροπής».

«Σαλπάρουν» για υπερκέρδη

Ο Πάπεργκερ τονίζει μάλιστα ότι «το τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο» της Rheinmetall θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. «Με τα προϊόντα μας, θα έχουμε σημαντικό μερίδιο στις αυξανόμενες εξοπλιστικές δαπάνες και θα προσφέρουμε αυτό που χρειάζονται οι σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις στον 21ο αιώνα. Σαλπάρουμε με το νέο μας τμήμα Ναυτικών Συστημάτων και τώρα επιταχύνουμε με πλήρη ταχύτητα».

Η Rheinmetall επιβεβαίωσε μάλιστα ότι μετατοπίζεται πλήρως προς τις αμυντικές δραστηριότητες μετά την πώληση της επιχείρησης που είχε στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σύμφωνα με τον Πάπεργκερ, ο όμιλος θα επικεντρωθεί εξ ολοκλήρου σε στρατιωτικές τεχνολογίες και αμυντικά συστήματα.

Η μεγαλύτερη αύξηση αμυντικών δαπανών

Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ προχωρούν άλλωστε, στην μεγαλύτερη αύξηση στις αμυντικές τους δαπάνες από τον Ψυχρό Πόλεμο.

«Οι αμυντικές δαπάνες θα αυξάνονται κάθε χρόνο, περίπου κατά 800 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030», σύμφωνα με μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey & Company, την οποία δημοσιεύει η γερμανική Die Welt. Το ποσό αυτό είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερο από τα σημερινά επίπεδα.

Η μελέτη, που καλύπτει τα 29 ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, εξαιρουμένης της Τουρκίας, αναφέρει ότι «η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την αύξηση, είναι η συμφωνία των συμμάχων για την αύξηση των καθαρών αμυντικών δαπανών, τουλάχιστον στο 3,5% του ΑΕΠ, πέρα από το 1,5% για τις υποδομές που θα χρησιμοποιούν για την άμυνα και την ασφάλεια, έως το 2035.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια «πρόκληση ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ» όσον αφορά την ευελιξία και το μέγεθος της αμυντικής της δομής, αναφέρει η έκθεση της. McKinsey .Μέχρι το 2030, η Ευρώπη θα πρέπει να δαπανήσει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, ώστε να αποκαταστήσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεών της, να εκσυγχρονίσει τις ικανότητές της και να αναπληρώσει τα αποθέματά της.