«Καμπανάκι»-από-την-deutsche-bank-για-τους-κινδύνους-για-τον-ιδιωτικό-πιστωτικό-τομέα

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών πιστώσεων αυξήθηκε κατά περίπου 6% σε σχεδόν 26 δισεκατομμύρια ευρώ (30,05 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025, τονίζοντας παράλληλα και τους κινδύνους για τον τομέα.

Η αποκάλυψη, που έγινε στην ετήσια έκθεση της τράπεζας, έρχεται καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για τον κλάδο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σχετικά με την επιδείνωση της ποιότητας της πίστωσης.

«Οι αποτυχίες ενός επιλεγμένου αριθμού δανειστών υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ αύξησαν την εστίαση των επενδυτών στους κινδύνους που σχετίζονται με την ιδιωτική πίστωση και προκάλεσαν ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με τα πρότυπα αξιολόγησης και τον κίνδυνο απάτης», δήλωσε η Deutsche Bank.

Η Deutsche Bank δήλωσε ότι εφαρμόζει «συντηρητικά πρότυπα αξιολόγησης» στο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο αυξήθηκε από 24,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.

Δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικούς κινδύνους η ίδια

Ο μεγαλύτερος δανειστής της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν είναι εκτεθειμένος σε σημαντικούς κινδύνους, αλλά «η τράπεζα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιθανούς έμμεσους πιστωτικούς κινδύνους μέσω διασυνδεδεμένων χαρτοφυλακίων και αντισυμβαλλομένων».

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επισημάνει ανησυχίες σχετικά με την έκθεση των τραπεζών σε ιδιωτικά δάνεια, εν μέρει επειδή οι γνωστοποιήσεις είναι ελάχιστες.

Η ιδιωτική πίστωση έχει αμαυρωθεί από ανησυχίες σχετικά με την επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας και την έκθεση στον τομέα του λογισμικού – έναν κλάδο που θεωρείται ώριμος για αναταραχή από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Με πληροφορίες από Reuters