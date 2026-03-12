Κυριάκος-Μητσοτάκης:-«Να-είμαστε-έτοιμοι-για-όλα-τα-ενδεχόμενα-αν-παραταθεί-η-κρίση-στο-Ιράν»

«Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης. Σκοπός μου είναι να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο iefimerida, με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος σε ότι αφορά στα σενάρια των πρόωρων εκλογών, εξηγώντας πως προέχει η σταθερότητα της χώρας και όχι μία πολιτική μανούβρα, για να εκμεταλλευτεί η παράταξή του τη δημοσκοπική ανάκαμψη.

«Η πολιτική σταθερότητα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών. Ξεκόβω και τον ανασχηματισμό, σε μία περίοδο που έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά».

Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Αν η σύγκρουση παραταθεί με επιπτώσεις σε ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υπάρχουν συνέπειες και στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.

Έχουμε στο νου μας όλες τις πιθανές παρεμβάσεις μας από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν πρόκειται να τις ξεδιπλώσουμε πρόωρα. Έχουμε υπόψη και άλλα μέτρα στήριξης. Στηρίξαμε την κοινωνία και στην εποχή του Covid και στην ενεργειακή κρίση. Θα πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο».

Για την εμπλοκή της Κύπρου στον πόλεμο, ο πρωθυπουργός εξήγησε πως σε μία κυβέρνηση συνεργασίας, δεν θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει τόσο ακαριαία η χώρα: «Άμεση προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια της χώρας και η προστασία της Κύπρου. Στείλαμε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη και κινητοποιήσαμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα τη στηρίζαμε και μόνοι μας.

Οι Έλληνες επένδυσαν το υστέρημά τους στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, σε μια κρίσιμη συγκυρία, μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Από όταν δόθηκε η εντολή, ο Υπουργός Άμυνας έκανε την εισήγηση, την αποδέχθηκα, συζητήθηκε δια περιφοράς στο ΚΥΣΕΑ και σε πέντε ώρες τα πλοία απέπλευσαν και τα αεροπλάνα ήταν την ίδια μέρα στην Κύπρο.

Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το αν θα στείλουμε φρεγάτες ή όχι στην Κύπρο;»

