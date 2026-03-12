Μέσα-στη-βομβαρδισμένη-πόλη-στον-Λίβανο-όπου-το-Ισραήλ-σκόρπισε-τον-θάνατο,-κομάντος-εισέβαλαν-για-να-βρουν-σορό-πιλότου-που-χάθηκε-το-1986

Σφοδρή ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Ναμπί Σιτ, στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου, προκάλεσε δεκάδες νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές, καθώς είχε στόχο τον εντοπισμό των λειψάνων του ισραηλινού πιλότου Ρον Άραντ, ο οποίος αγνοείται από το 1986. Στην περιοχή βρέθηκε το thetimes|-.gr που κατέγραψε όσα συμβαίνουν μετά την επιχείρηση των IDF.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τα πλήγματα στην πόλη και τις γύρω περιοχές προκάλεσαν τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό 40 ακόμη.

Η επιχείρηση περιλάμβανε αεροπορικά πλήγματα αλλά και δράση κομάντο στο έδαφος. Η περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο ισχυρών εκρήξεων και συγκρούσεων, με κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και μεγάλους κρατήρες να έχουν δημιουργηθεί από τις εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο με στόχο να εντοπίσει τα λείψανα του Άραντ, χωρίς ωστόσο να βρεθούν στοιχεία που να σχετίζονται με τον αγνοούμενο πλοηγό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των ισραηλινών στρατιωτών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων επικεντρώθηκε στο νεκροταφείο της πόλης Ναμπί Σιτ. Εκεί, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρέθηκε στο σημείο μετά τα πλήγματα, διακρινόταν ένας λάκκος που έμοιαζε με σκαμμένο τάφο ανάμεσα στις υπόλοιπες ταφόπλακες.

Όπως ανέφεραν τοπικές πηγές, το νεκροταφείο στο οποίο έγινε η επιδρομή ανήκει στην οικογένεια Σουκρ, γεγονός που συνδέεται με παλαιότερες υποψίες για εμπλοκή συγγενικού προσώπου της οικογένειας στην υπόθεση σύλληψης του ισραηλινού πλοηγού Ρον Άραντ το 1986.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι, παρότι η επιχείρηση δεν απέφερε αποτέλεσμα, η δέσμευση του Ισραήλ να εντοπίσει όλους τους αγνοούμενους στρατιώτες του παραμένει «απόλυτη και μόνιμη».

Ποιος είναι ο Ρον Άραντ

Ο Ρον Άραντ αγνοείται από το 1986, όταν εκτινάχθηκε από το μαχητικό αεροσκάφος του που κατέπεσε πάνω από τον Λίβανο. Θεωρείται νεκρός, ωστόσο τα λείψανά του δεν έχουν ποτέ επιστραφεί.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στην περιοχή με ελικόπτερα και ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις όταν οι στρατιώτες προχώρησαν προς το κοιμητήριο της πόλης Ναμπί Σιτ.

Σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου, η επιχείρηση συνοδεύτηκε από έντονους βομβαρδισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο τριών στρατιωτών και αριθμού αμάχων.

Ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου Ροντόλφ Χάικαλ δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν στολές παρόμοιες με αυτές του λιβανικού στρατού, καθώς και στρατιωτικά οχήματα και ασθενοφόρα που έμοιαζαν με εκείνα της υγειονομικής υπηρεσίας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα έχουν προκαλέσει σχεδόν 300 νεκρούς από τη Δευτέρα.