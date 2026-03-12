Μήνυμα-Νετανιάχου-στους-Ιρανούς:-Πλησιάζει-η-ώρα-που-θα-αποκτήσετε-την-ελευθερία-σας,-είναι-στο-χέρι-σας

Σχεδόν δύο εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε την Πέμπτη την πρώτη συνέντευξη Τύπου σχετική με τη νέα επίθεση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη, για την οποία είπε ότι δεν είναι εύκολη, αλλά και τη Χεζμπολάχ, με την οποία άνοιξε νέο μέτωπο.

«Συντρίβουμε το καθεστώς τρόμου στο Ιράν. Χτυπάμε και νικάμε τους εκπροσώπους του, τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο», τόνισε μεταξύ άλλων σε Ισραηλινούς δημοσιογράφους στη συνέντευξη που δόθηκε μέσω Zoom.

Σχετικά με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Νετανιάχου είπε ότι «εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να εκδιώξουν οι Ιρανοί αυτό το βάρβαρο καθεστώς».

Η στιγμή που οι Ιρανοί θα αποκτήσουν την ελευθερία τους πλησιάζει, είπε ακόμη.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εργάζονται «για την προώθηση ενός άλλου στόχου: τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να απομακρύνει το σκληρό τυραννικό καθεστώς που τον καταπιέζει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια».

«Επιφέρουμε συντριπτικά πλήγματα στους Φρουρούς της Επανάστασης, στις βάσεις τους, στις δυνάμεις τους στους δρόμους, στα σημεία ελέγχου τους – και θα ακολουθήσουν και άλλα», είπε.

«Λέω στον ιρανικό λαό: Η στιγμή που θα μπορέσετε να ξεκινήσετε ένα νέο μονοπάτι ελευθερίας πλησιάζει. Αυτή η στιγμή πλησιάζει. Στεκόμαστε δίπλα σας. Σας βοηθάμε. Αλλά τελικά, εξαρτάται από εσάς. Είναι στα χέρια σας», λέει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Σας υποσχέθηκα ότι θα αλλάξουμε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή όσον αφορά τους εχθρούς και τους φίλους και ότι το Ισραήλ θα είναι πολύ πιο ισχυρό από ποτέ», επισήμανε ακόμη για να προσθέσει ότι «όλοι το αναγνωρίζουν αυτό τώρα και οι γείτονές μας, εχθροί και φίλοι».

Σε ερώτημα για το αν το Ισραήλ εργάζεται για τον οπλισμό των αντιπολιτευόμενων ομάδων στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε: «Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το καθεστώς δεν μπορεί να ανατραπεί χωρίς τις προσπάθειες του ιρανικού λαού, και τους έχουμε ενημερώσει για αυτό. Τους έχουμε πει ότι η βοήθεια είναι καθ’ οδόν.

» Δεν μπορώ να σας πω τι θα συμβεί τελικά. Δεν θα σας το πω. Γνωρίζουμε, ελπίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι και εσείς ελπίζετε να πέσει αυτό το καθεστώς. Αν το καθεστώς δεν πέσει, θα είναι πολύ πιο αδύναμο. Αλλά αν πέσει, το πρόβλημα θα λυθεί».

Αν δεν είχαμε δράσει αμέσως, είπε για την επίθεση των δύο χωρών, «μέσα σε λίγους μήνες οι βιομηχανίες θανάτου του Ιράν θα είχαν γίνει άτρωτες σε οποιαδήποτε επίθεση. Ως εκ τούτου, βγήκαμε μαζί στη μάχη για να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε και να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Για να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους που θα απειλούσαν το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός μας στόχος».

Μιλώντας δε για την αποφασιστικότητα του Ισραήλ ο Νετανιάχου είπε ότι «θα συνεχίσουμε ως την επιστροφή του Μεσσία, αλλά αυτό δεν θα συμβεί την άλλη Πέμπτη».

Αναφέρθηκε όμως και στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. «Εξαλείψαμε τον παλιό τύραννο», είπε για τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, για να προσθέσει ότι «ο νέος τύραννος, είναι η νέα μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης, δεν μπορεί να εμφανίσει το πρόσωπό του δημόσια».

Απείλησε μάλιστα ότι και τον νέο ηγέτη: «Αν ήμουν ασφαλιστής, δεν θα του έβγαζα ασφάλεια ζωής».

Αλλά θα υπάρχουν και εκπλήξεις, είπε, για να μην ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του. Αρκέστηκε δε να επισημάνει ότι «έχουμε το πάνω χέρι περισσότερο από όσο περιμέναμε και θα πετύχουμε όλους τους στόχους μας».

Για τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Νετανιάχου είπε ότι «νιώθει τη δύναμή μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά της».

Ευρύτερα, όμως, ο Νετανιάχου είπε ότι «μέσα από μια άνευ προηγουμένου ένωση δυνάμεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε επιτύχει τεράστια επιτεύγματα – επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και ακόμη και πέρα από αυτήν».

Είπε δε ότι το Ισραήλ μετέφερε στη λιβανική κυβέρνηση το μήνυμα ότι «παίζουν με τη φωτιά. Αν συνεχίσουν να επιτρέπουν στη Χεζμπολάχ να λειτουργεί χωρίς να την αφοπλίσουν, αυτό σημαίνει ότι επιλέγουν τη μοίρα τους με τα ίδια τους τα χέρια. Και αν δεν δράσουν, θα δράσουμε εμείς.

Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη – είτε με εδαφικά μέσα είτε με άλλες μεθόδους – είναι κάτι για το οποίο δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά σας υπόσχομαι ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα».