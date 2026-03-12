Μητσοτάκης:-Εντός-του-μήνα-οι-ανακοινώσεις-για-τα-social-media-στους-κάτω-των-15-ετών

Στα κυβερνητικά σχέδια για την απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους κάτω των 15 ετών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το συνέδριο Athens Alitheia Forum.

«Η κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρή προσπάθεια να βάλει τάξη σε ένα χαοτικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης και υπάρχει ενίσχυση στα περιφερειακά μέσα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση πολύ σύντομα θα ανακοινώσει τις οριστικές της αποφάσεις για τον περιορισμό πρόσβασης σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα ανακοινώσουμε θα είναι εφαρμόσιμο και δεν θα σκοντάφτει πάνω σε ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, στην οδηγία για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Πιστεύω εντός του μήνα θα υπάρχουν ανακοινώσεις για το ζήτημα αυτό», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα fake news, σημείωσε πως υπήρχαν πάντα αλλά σήμερα έχει αλλάξει ο ρυθμός αναπαραγωγής τους.

«Ουσιαστικά, προκαλούν συνήθειες εθισμού όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και σε ενήλικες αυτές οι πλατφόρμες», συνέχισε και παρατήρησε ότι ήταν θετική εξέλιξη που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν βήμα για να πει κάποιος την άποψή του.

«Υπάρχει η ψευδής είδηση, δεν υπάρχει η ψευδής άποψη. Η άποψη είναι γνώμη. Αν έρθετε να προσθέσετε σε αυτή την πραγματικότητα της πολύ γρήγορης αναπαραγωγής ειδήσεων που πουλάνε και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούμε εκρηκτικό κοκτέιλ. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πολλοί λογαριασμοί δεν είναι πραγματικοί, είναι bots. Το έχουμε δει στη χώρα μας σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Προσθέστε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί πειστικό ψεύτικο περιεχόμενο. Εμείς, είμαστε σε μειονεκτική θέση γιατί υπάρχει πολύ υλικό που μας δείχνει να μιλάμε. Ενας αλγόριθμος, που θέλει να με κάνει να λέω λόγια που δεν έχω πει, είναι πολύ απλή υπόθεση. Αυτά τα fake news και fake video μπορεί να είναι τόσο πειστικά. Η αντιμετώπιση καθίσταται προτεραιότητα κομβικής σημασίας ειδικά ενόψει εθνικών εκλογών», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.