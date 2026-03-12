Οι-πλουσιότεροι-ιδιοκτήτες-αθλητικών-ομάδων-στον-κόσμο-το-2026

Του Hank Tucker

Η ιδιοκτησία μιας αθλητικής ομάδας είναι συνήθως προνόμιο των μεγιστάνων σε δημοφιλή πρωταθλήματα όπως το NFL και το NBA, όπου κάθε franchise αξίζει πλέον πάνω από 3 δισ. δολάρια, αλλά ο Bernard Arnault βρίσκεται στην κορυφή της ετήσιας λίστας του Forbes με τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες στον κόσμο χάρη σε έναν σύλλογο με σχετικά χαμηλή τιμή.

Ο 77χρονος Γάλλος, που η καθαρή του περιουσία εκτιμάται σε 171 δισ. δολάρια και τον κατατάσσει στην 7η θέση της λίστας των δισεκατομμυριούχων του Forbes για το 2026, ελέγχει την Paris FC μέσω της οικογενειακής του εταιρείας μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του γαλλικού ποδοσφαιρικού συλλόγου το 2024, αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων.

Ο Arnault έχει προβάδισμα 45 δισ. δολαρίων έναντι του ιδιοκτήτη των Los Angeles Clippers και πρώην CEO της Microsoft, Steve Ballmer, ο οποίος κατείχε τον τίτλο του πλουσιότερου ιδιοκτήτη αθλητικού συλλόγου στον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια και πλέον η καθαρή περιουσία του εκτιμάται σε 126 δισ. δολάρια. Η άνοδος του Arnault στην κορυφή της λίστας είναι αποτέλεσμα… ανακατάταξης σε ένα εθνικό πρωτάθλημα. Για την ετήσια λίστα των ιδιοκτητών, το Forbes μετρά μόνο τις πλειοψηφικές συμμετοχές σε συγκεκριμένα μεγάλα πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένης της Ligue 1 της Γαλλίας. Ωστόσο, η Paris FC βρισκόταν στη Ligue 2 κατά τον χρόνο της αγοράς της από τον Arnault, κρατώντας τον CEO και πρόεδρο της LVMH εκτός λίστας μέχρι που ο σύλλογος κέρδισε την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία το 2025.

Ο Ballmer πέφτει στο Νο3 της λίστας φέτος, με την καθαρή του περιουσία να αυξάνεται κατά 7% από τα 118 δισ. δολάρια του 2025, μετά από 12 μήνες έντονων διακυμάνσεων για τη μετοχή της Microsoft, που σκαρφάλωσε σε ιστορικά υψηλά τον Οκτώβριο αλλά έκτοτε έχει υποχωρήσει κατά 25%, καθώς το υψηλό κόστος και ανταγωνισμός στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιβαρύνει τις εταιρείες λογισμικού. Τον Ballmer τον ξεπέρασε ο Rob Walton ιδιοκτήτης των Denver Broncos, κληρονόμος της Walmart με περιουσία 146 δισ. δολαρίων, που αυξήθηκε κατά 33% σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι 25 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων αξίζουν συνολικά 903 δισ. δολάρια, μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 49% από τα 607 δισ. δολάρια το 2025. Η προσωπική περιουσία και των 25 ξεπερνά τα 10 δισ. δολάρια (φαινόμενο που συμβαίνει για πρώτη φορά), με τον ιδιοκτήτη των Atlanta Falcons, Arthur Blank, να θέτει το κατώτατο όριο στα 11,1 δισ. δολάρια. Η τάση δείχνει πως η νέα γενιά ιδιοκτητών πρώτα έκανε δισεκατομμύρια σε άλλους κλάδους και μετά εισήλθαν στον αθλητισμό.

Παρόλο που το NFL είναι το πιο πολύτιμο πρωτάθλημα στον κόσμο, μόλις οκτώ από τους ιδιοκτήτες της λίγκας κατάφεραν να μπουν στη λίστα. Ακολουθεί το NBA με επτά ιδιοκτήτες. Το πιο δημοφιλές άθλημα που εκπροσωπείται είναι το ποδόσφαιρο, με 13 εκπροσώπους από 7 διαφορετικά πρωταθλήματα.

Στη λίστα του 2026, εκτός από τον Arnault, βρίσκουμε άλλους τρεις νεοεισερχόμενους: τον Ινδονήσιο δισεκατομμυριούχο R. Budi Hartono, ιδιοκτήτης της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Como 1907, μαζί με τον αδελφό του, Michael, τον Peter Mallouk, νέο ιδιοκτήτη της Sporting Kansas City του MLS, και τον Dan Friedkin, ιδιοκτήτη της Everton στην αγγλική Premier League και της A.S. Roma στην ιταλική Serie A.

Η λίστα

1. Bernard Arnault

Καθαρή περιουσία: $171 δισ.

Ετήσια μεταβολή: −4%

Ομάδα: Paris FC

Πηγή πλούτου: LVMH

Υπηκοότητα: Γαλλία

2. Rob Walton

Καθαρή περιουσία: $146 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +33%

Ομάδα: Denver Broncos

Πηγή πλούτου: Walmart

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

3. Steve Ballmer

Καθαρή περιουσία: $126 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +7%

Ομάδα: Los Angeles Clippers

Πηγή πλούτου: Microsoft

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

4. Miriam Adelson

Καθαρή περιουσία: $37,5 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +17%

Ομάδα: Dallas Mavericks

Πηγή πλούτου: Καζίνο

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

5. Idan Ofer

Καθαρή περιουσία: $34,6 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +54%

Ομάδα: FC Famalicão

Πηγή πλούτου: Ναυτιλία

Υπηκοότητα: Ισραήλ

6. Robert Pera

Καθαρή περιουσία: $31,7 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +102%

Ομάδα: Memphis Grizzlies

Πηγή πλούτου: Ασύρματα δίκτυα

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

7. Henry Samueli

Καθαρή περιουσία: $30,8 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +56%

Ομάδα: Anaheim Ducks

Πηγή πλούτου: Ημιαγωγοί

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

8. François Pinault

Καθαρή περιουσία: $29,5 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +36%

Ομάδα: Stade Rennais FC

Πηγή πλούτου: Είδη πολυτελείας

Υπηκοότητα: Γαλλία

9. Daniel Gilbert

Καθαρή περιουσία: $27.9 δισ.

Ετήσια μεταβολή: 0%

Ομάδα: Cleveland Cavaliers

Πηγή πλούτου: Rocket Mortgage

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

10. David Tepper

Καθαρή περιουσία: $23,7 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +11%

Ομάδες: Carolina Panthers, Charlotte FC

Πηγή πλούτου: Hedge funds

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

11. Steve Cohen

Καθαρή περιουσία: $23 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +8%

Ομάδα: New York Mets

Πηγή πλούτου: Hedge funds

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

12. Stan Kroenke

Καθαρή περιουσία: $22,2 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +23%

Ομάδες: Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids, Arsenal FC, Arsenal Women FC

Πηγή πλούτου: Αθλητισμός, ακίνητα

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

13. Jerry Jones

Καθαρή περιουσία: $20,3 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +22%

Ομάδα: Dallas Cowboys

Πηγή πλούτου: Αθλητισμός, ενέργεια

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

14. R. Budi Hartono & Michael Hartono

Καθαρή περιουσία: $19,6 δισ. και $18,9 δισ.

Ετήσια μεταβολή: −13% και −12%

Ομάδα: Como 1907

Πηγή πλούτου: Τραπεζικός κλάδος, καπνός

Υπηκοότητα: Ινδονησία

15. Philip Anschutz

Καθαρή περιουσία: $19,4 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +15%

Ομάδες: Los Angeles Kings, LA Galaxy

Πηγή πλούτου: Ενέργεια, αθλητισμός, ψυχαγωγία

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

16. Stephen Ross

Καθαρή περιουσία: $17 δισ.

Ετήσια μεταβολή: −8%

Ομάδα: Miami Dolphins

Πηγή πλούτου: Ακίνητα

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

17. Anders Holch Povlsen

Καθαρή περιουσία: $16,9 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +32%

Ομάδα: FC Midtjylland

Πηγή πλούτου: Λιανική μόδας

Υπηκοότητα: Δανία

18. Peter Mallouk

Καθαρή περιουσία: $16.1 δισ.

Ετήσια μεταβολή: N/A

Ομάδα: Sporting Kansas City

Πηγή πλούτου: Διαχείριση πλούτου

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

19. Shahid Khan

Καθαρή περιουσία: $15 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +12%

Ομάδες: Jacksonville Jaguars, Fulham FC

Πηγή πλούτου: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αθλητισμός

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

20. Robert Kraft

Καθαρή περιουσία: $13,8 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +17%

Ομάδες: New England Patriots, New England Revolution

Πηγή πλούτου: Μεταποίηση, αθλητισμός

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

– Hasso Plattner

Καθαρή περιουσία: $13,8 δισ.

Ετήσια μεταβολή: −9%

Ομάδα: San Jose Sharks

Πηγή πλούτου: Λογισμικό

Υπηκοότητα: Γερμανία

22. Joseph Tsai

Καθαρή περιουσία: $13,3 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +10%

Ομάδες: Brooklyn Nets, New York Liberty

Πηγή πλούτου: Alibaba Group

Υπηκοότητα: Καναδάς

23. Tilman Fertitta

Καθαρή περιουσία: $11,7 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +4%

Ομάδα: Houston Rockets

Πηγή πλούτου: Ψυχαγωγία, αθλητισμός

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

24. Dan Friedkin

Καθαρή περιουσία: $11,4 δισ.

Ετήσια μεταβολή: +48%

Ομάδες: Everton FC, AS Roma

Πηγή πλούτου: Αντιπροσωπείες Toyota

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

25. Arthur Blank