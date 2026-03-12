Ο-πόλεμος-στο-Ιράν-γεμίζει-τα-ταμεία-της-Μόσχας

Επιπλέον έσοδα ύψους μεταξύ 3,3 δισ. έως 4,9 δισ. δολαρίων μπορεί να αποκομίσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου η Ρωσία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η εκτίμηση βασίζεται σε υπολογισμούς των Financial Times, κατόπιν επεξεργασίας δεδομένων της βιομηχανίας αλλά και σε εκτιμήσεις αναλυτών.

Αυτό προϋποθέτει ότι η τιμή του ρωσικού αργού πετρελαίου Urals θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 70–80 δολάρια το βαρέλι αυτόν τον μήνα, αντί να παραμείνει κοντά στον μέσο όρο των 52 δολαρίων το βαρέλι των δύο προηγούμενων μηνών.

Πρόκειται για πλήρη αντιστροφή της μέχρι τώρα κατάστασης για τη Μόσχα, η οποία προ του πολέμου στο Ιράν αντιμετώπιζε δυσκολίες λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και της απώλειας του μεγαλύτερου όγκου των πωλήσεών της προς την Ινδία, εξαιτίας της σχετικής πίεσης από την Ουάσινγκτον.

Από το ναδίρ στην αποταμίευση

Οι εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου είχαν μειωθεί κατά 11,4% (στα 6,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα) τον Φεβρουάριο, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Πλέον, πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ομως οι σημερινές υψηλές τιμές «θα βοηθήσουν τη Ρωσία να καλύψει τους δημοσιονομικούς στόχους της αυτό το τρίμηνο και ίσως ακόμη και να αρχίσει να αποταμιεύει κάποια χρήματα», δήλωσε ο Μπόρις Ντοντόνοφ, καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών του Κιέβου.

Ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει στη Ρωσία την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της στις ενεργειακές αγορές εις βάρος των κρατών του Κόλπου, τα οποία αδυνατούν να εξάγουν τα προϊόντα τους.

Η Μόσχα ελπίζει να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυναμική. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ενεργειακές αγορές κινούνται προς «μια νέα πραγματικότητα τιμών» και πρότεινε την ιδέα της επανέναρξης των ενεργειακών εξαγωγών προς την Ευρώπη.

Ανησυχία για την απομόνωση

Λίγες ώρες αργότερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε μια «πολύ εποικοπδομητική συνομιλία» μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αργότερα ανέφερε την πιθανότητα «άρσης των κυρώσεων» σε ορισμένες ανώνυμες χώρες ώστε να μειωθούν οι τιμές «μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση».

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ. Μελέτη μεγάλης ενεργειακής εταιρείας προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ίσως δεχθούν πιέσεις να καθυστερήσουν την επερχόμενη απαγόρευση του ρωσικού LNG, εάν συνεχιστεί η διαταραχή στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ανατρέποντας έτη προσπαθειών για απομόνωση της Μόσχας.