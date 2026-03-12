Ο-πόλεμος-στο-Ιράν-στοιχίζει-600-εκατ.-δολάρια-την-ημέρα-στον-τουρισμό-της-Μέσης-Ανατολής

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν κοστίζει στον τομέα ταξιδιών και τουρισμού της Μέσης Ανατολής τουλάχιστον 600 εκατ. δολάρια ημερησίως σε χαμένες δαπάνες διεθνών επισκεπτών, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

Οι διαταραχές στις αερομεταφορές, η πτώση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και η περιορισμένη συνδεσιμότητα στην περιοχή έχουν μειώσει σημαντικά τη ζήτηση, σε μια περιοχή που αντιστοιχεί περίπου στο 5% των παγκόσμιων αφίξεων και στο 14% της διεθνούς διαμετακόμισης επιβατών.

Μεγάλοι αεροπορικοί κόμβοι όπως Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Ντόχα και Μπαχρέιν, που κανονικά εξυπηρετούν περίπου 526.000 επιβάτες ημερησίως, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σχεδόν δύο εβδομάδες κλειστών εναέριων χώρων και λειτουργικού χάους. Η κατάσταση αυτή έχει πλήξει σοβαρά τη διεθνή ταξιδιωτική κίνηση και έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των αεροπορικών ναύλων.

Η ανάλυση του WTTC βασίζεται στις προβλέψεις για το 2026 πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, οι οποίες εκτιμούσαν ότι οι διεθνείς τουριστικές δαπάνες στη Μέση Ανατολή θα έφθαναν τα 207 δισ. δολάρια φέτος.

Παρά το σοκ, η επικεφαλής του οργανισμού, Gloria Guevara, σημείωσε ότι ο τομέας των ταξιδιών και τουρισμού είναι ιστορικά από τους πιο ανθεκτικούς, με δυνατότητα ταχείας ανάκαμψης όταν αποκατασταθεί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών.

