Πάνω-από-11-δισ.-δολάρια-το-κόστος-της-πρώτης-εβδομάδας-πολέμου-για-τις-ΗΠΑ

Περισσότερα από 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια κόστισε στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρώτη εβδομάδα του πολέμου εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε το αμερικανικό Πεντάγωνο σε μέλη του Κογκρέσου.

Το ποσό, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times, αφορά μόνο μέρος των δαπανών και δεν περιλαμβάνει σημαντικά κόστη που σχετίζονται με την προετοιμασία των στρατιωτικών πληγμάτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο πραγματικός λογαριασμός είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Κογκρέσο

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές που ήταν παρούσες στην ενημέρωση της Τρίτης και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν είχαν ήδη επιβαρύνει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό με τουλάχιστον 11,3 δισ. δολάρια μέσα στην πρώτη εβδομάδα των συγκρούσεων.

Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές κατηγορίες δαπανών — όπως το κόστος σχεδιασμού και προετοιμασίας των επιθέσεων, την ανάπτυξη δυνάμεων ή άλλες επιχειρησιακές δαπάνες — γεγονός που οδηγεί πολλούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος είναι στην πραγματικότητα πολύ υψηλότερο.

5,6 δισ. δολάρια σε όπλα μέσα σε δύο ημέρες

Ενδεικτικό του ρυθμού με τον οποίο αυξάνονται οι στρατιωτικές δαπάνες είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μόνο τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν όπλα και πυρομαχικά αξίας περίπου 5,6 δισ. δολαρίων.

Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από όσα είχαν αναφερθεί έως τώρα σε δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου και καταδεικνύει το τεράστιο οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η διεξαγωγή σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.

Ο λογαριασμός του πολέμου μεγαλώνει

Η ενημέρωση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο έρχεται σε μια στιγμή που αυξάνονται τα ερωτήματα στην Ουάσιγκτον σχετικά με το οικονομικό κόστος της σύγκρουσης, ιδιαίτερα εάν αυτή παραταθεί.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, σε περίπτωση μακροχρόνιας εμπλοκής, ο λογαριασμός για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να εκτοξευθεί, καθώς πέρα από τα όπλα και τις επιχειρήσεις θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι δαπάνες για την ανάπτυξη στρατευμάτων, την υποστήριξη συμμάχων και την αναπλήρωση στρατιωτικών αποθεμάτων.