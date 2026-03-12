Παπαθανάσης:-Συνάντηση-με-φορείς-και-επιχειρήσεις-του-κλάδου-της-αμυντικής-βιομηχανίας

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι νέες προτεραιότητες που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-27», σχετικά με τους τομείς της άμυνας και των νέων τεχνολογιών.

Συνάντηση με τη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι νέες προτεραιότητες που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-27», σχετικά με τους τομείς της άμυνας και των νέων τεχνολογιών.

Πρόκειται για την «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για τη στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας» και για την «Προσαρμογή επιχειρήσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τεχνολογίες STEP και για τη στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 328,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επισημάνθηκε η παράταση της περιόδου υλοποίησης του Προγράμματος έως το 2030, επίσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάστηκαν οι νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», ενώ έγινε μια πρώτη καταγραφή των αναγκών και των προτεραιοτήτων του κλάδου της αμυντικής βιομηχανίας.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των σχετικών προσκλήσεων, προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιοι φορείς να αξιοποιήσουν τις νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η ο διάλογος με όλους τους εμπλεκομένους φορείς του κλάδου με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, με δεδομένες τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η νέα εποχή.