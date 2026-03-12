Παπασταύρου: «Το ΠΑΣΟΚ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων» – Ανδρουλάκης: «Όχι μαθήματα σε μας»

Έντονος διάλογος στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σταύρος Παπασταύρου θέλησε να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με το πέρας της ομιλίας του. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι το ΠΑΣΟΚ – για άλλη μια φορά – δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, όσον αφορά σε αυτήν την εθνική υπόθεση και αποδείχθηκε ότι παρασύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες.«Το εθνικό είναι το αληθές. Θα σας απαντήσω το εθνικό είναι το αληθές και το αληθές δεν επιδέχεται υποκειμενισμό», είπε ο υπουργός Ενέργειας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταπάντησε σημειώνοτας ότι πραγματικά εθνικό είναι το αληθές: «Ας πούμε αλήθειες. Είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός έσκιζε τα ιμάτια του κατά των ορυκτών καυσίμων στον ΟΗΕ; Αληθές, άρα εθνικό. Σήμερα είναι αντεθνικό αυτό που ήταν αληθές και εθνικό πριν πέντε χρόνια; Όντως αληθές είναι το εθνικό. Είναι αληθές ότι ο Πρωθυπουργός έσκιζε τα ιμάτια του κατά της πυρηνικής ενέργειας διότι είμαστε σεισμογενής χώρα πριν μερικά χρόνια; Είναι αληθές. ‘Αρα και εθνικό. ‘Αρα σήμερα που λέει το αντίθετο, είναι αντεθνικό;», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συμπλήρωσε πώς υποτιμάτε συνεχώς τον ελληνικό λαό με σκάνδαλα, παρασκηνιακά παιχνίδια. «Αυτά τα θέματα που συζητάμε, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το να κάνετε μάθημα εσείς σε εμάς, όταν επί δύο ολόκληρα χρόνια ρωτώ ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου Κύπρου – Κρήτης και δεν παίρνω καμία απάντηση… αφήστε, τα μαθήματα στο παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι στο ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη», υπογράμμισε.

Από την πλευρά ο Σταύρος Παπασταύρου επέκρινε το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη πως δεν μπορεί να υποστηρίζει πώς «τα κάναμε όλα και δεν κάναμε τίποτα». «Πρέπει όλοι να έχουμε το θάρρος και τη γενναιοδωρία να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά όλων, όπως κάνουμε εμείς. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και στις τρεις επιτροπές, και σήμερα, αναφέρθηκε στον ρόλο του Γιάννη Μανιάτη. Για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Βενιζέλο δεν ειπώθηκε μία λέξη. Το όνομα «Βαγγέλης Βενιζέλος» δεν ακούστηκε. Γιατί; Ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, δεν ακούστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πρώτος αναγνώρισα τη συνεισφορά του Γιάννη Μανιάτη και της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στην ανάπτυξη των υδρογονανθράκων. Όμως, αν αποδίδουμε έπαινο στην αφετηρία, τότε πρέπει να αποδώσουμε έπαινο και στη διαδρομή, αλλά κυρίως το μεγάλο μπράβο στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έκανε τον σχεδιασμό πράξη».

