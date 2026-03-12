Πιερρακάκης:-Η-ανταγωνιστικότητα-της-ευρωζώνης-απαιτεί-ισχυρές-επενδύσεις-στο-ανθρώπινο-κεφάλαιο

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην χώρα.

Πιερρακάκης: «Αν χρειαστεί, έχουμε το οπλοστάσιο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κρίσης»

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής συνοχής και διαπιστώθηκε η ανάγκη για ενίσχυση των δεξιοτήτων αλλά και των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους, προκειμένου η Ευρώπη να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε:

«Με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητήσαμε για καίρια ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής οικονομικής ατζέντας, όπως οι δεξιότητες, η ποιότητα της απασχόλησης, η κοινωνική συνοχή, η ανθεκτικότητα, καθώς και η ετοιμότητα των οικονομιών και των κοινωνιών μας να προσαρμοστούν στις προκλήσεις των μεγάλων μεταβάσεων της εποχής μας.

Σε μία περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών η ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στο κεφάλαιο, την τεχνολογία ή τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά απαιτεί και ισχυρές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση των δεξιοτήτων, η καλύτερη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, πολιτικές που βρίσκονται στο επίκεντρο του χαρτοφυλακίου της αντιπροέδρου, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών οικονομικών».

Ενώ, η κ. Μινζάτου επεσήμανε τα εξής:

«Χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις με τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με ορισμένες από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για το μέλλον της Ευρώπης, από τις δεξιότητες και την ποιότητα των θέσεων εργασίας, έως την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Συζητήσαμε επίσης το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει ο κοινωνικός τομέας στον μελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητά μας να εξοπλίζουμε τους εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες και να ενισχύουμε τους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό, πρέπει να μπορούμε να προβλέψουμε τις επόμενες φάσεις όσον αφορά τις τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές».