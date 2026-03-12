Προς-υπογραφή-η-ΣΣΕ-στον-Επισιτισμό-Τουρισμό-και-Αρτοποιία

Συνάντηση εργοδοτών-εργαζομένων με θέμα τη σύναψη νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον Επισιτισμό – Τουρισμό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 13:00, στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.

Θα συμμετάσχουν ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ ως τριτοβάθμιες οργανώσεις και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και τέλος η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), οι οποίες με βάση την πρόσφατη κοινωνική συμφωνία έχουν καταλήξει στη συνυπογραφή των κλαδικών συμβάσεων, ώστε να επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομένων των κλάδων.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σ’ έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της νέας τουριστικής περιόδου, με βασικό στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών, σταθερών εργασιακών σχέσεων και καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό.