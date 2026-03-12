Πώς-θα-ελέγξει-ο-Τραμπ-τα-Στενά-του-Ορμούζ:-Τα-ρίσκα,-τα-σενάρια-και-το…-Μπαντάρ-Αμπάς

Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, δηλαδή του στενού θαλάσσιου περάσματος ανάμεσα στο Ιράν και Ομάν, αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς η συγκεκριμένη θαλάσσια λωρίδα επηρεάζει καταλυτικά τη διακίνηση του πετρελαίου παγκοσμίως, εκτοξεύοντας τις τιμές ανά βαρέλι.

Από την έναρξη του δεύτερου κύματος των κοινών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, το θεοκρατικό καθεστώς κλιμακώνει μέρα με την μέρα τις προσπάθειές του να καταστήσει τα Στενά απροσπέλαστα, προκαλώντας απανωτά σοκ στην παγκόσμια οικονομία λόγω του ράλι των τιμών των ενεργειακών πόρων. Οι παρενέργειες στην μεταφορά του πετρελαίου, άλλωστε, στην συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι άγνωστες για την Ουάσιγκτον, καθώς τη δεκαετία του 1980 αναγκάστηκαν σε συνοδεία των δεξαμενόπλοιων, στέλνοντας πολεμικά πλοία στην περιοχή, κατά τη διάρκεια του πολέμου που είχε ξεσπάσει μεταξύ Ιράν και Ιράκ.

Η κατάσταση, ωστόσο, αναφορικά με την προσπελασιμότητα των Στενών εμφανίζει ραγδαία επιδείνωση τις τελευταίες ώρες, καθώς πυκνώνουν απότομα οι επιθέσεις των Ιρανών σε δεξαμενόπλοια, ανάμεσα στα οποία και ένα ελληνόκτητο. Υπό αυτό το πρίσμα, η Στρατηγική της Προστασίας των Στενών από τις ΗΠΑ αντιμετωπίζει μια σειρά από επιχειρησιακές δυσκολίες, ενώ κάθε μέρα που αυτά παραμένουν απροσπέλαστα για την μεταφορά των ενεργειακών πόρων, οι επιπτώσεις στο κόστος της ενέργειας και των τροφίμων γίνονται όλο και πιο αισθητές στο παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό.

Στην κατεύθυνση αυτοί, οι Αμερικανοί είναι αναγκασμένοι να επιταχύνουν τις αποφάσεις τους για τα Στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μην περιγράψει με σαφήνεια τον ακριβή επιχειρησιακό δρόμο που θα επιλέξουν τελικά οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Τα σενάρια

Κλιμάκωση αεροπορικών βομβαρδισμών

Τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και για το Ισραήλ, ζητούμενο είναι να «καθαρίσουν τον αέρα», δηλαδή να πετύχουν απόλυτη αεροπορική υπεροχή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ιρανικής αντεπίθεσης εδράζεται στην εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και drones. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εξουδετερώσουν τους εκτοξευτές σε όλη την περιοχή των Στενών, ιδίως στις παράκτιες ζώνες, εντείνοντας τις αεροπορικές επιχειρήσεις τους. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εκτόξευσης drones από πλωτά μέσα ή πολεμικά και εμπορικά ακόμη ιρανικά πλοία ως ασύμμετρα χτυπήματα.

Καταστροφή ναυτικού και βομβαρδισμοί

Σε μια δεύτερη επιχειρησιακή εκδοχή, οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξολοθρεύσουν το ιρανικό ναυτικό, αλλά και τα πλοία που ελέγχουν οι Φρουροί της Επανάστασης, αλλά και να εξουδετερώσουν όλα τα επάκτια αντιπλοϊκά συστήματα (όπως πυραύλοι, drones, νάρκες) με επιθέσεις ακριβείας. Σε μια τέτοια προσέγγιση, επείγει η εκκαθάριση ναρκών με ειδικά πλοία, αλλά και νέος γύρος αεροπορικών επιχειρήσεων που θα καταστρέφουν τις ιρανικές αεράμυνες, ώστε να μπορούν τα πλοία να προχωρήσουν μέσα στα Στενά, παράλληλα με χρήση drones επιτήρησης, που θα ερευνούν για τυχόν νέες νάρκες.

Αν υλοποιηθεί με σχετική επιτυχία ένα από τα παραπάνω σενάρια, τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν αρκετές πιθανότητες να διατηρήσουν μερικώς ανοιχτά τα Στενά ή ακόμη να μπορούν να εξυπηρετούν, ακόμη και με συνοδείες, τη διέλευση των δεξαμενόπλοιων, σε περίπτωση που έχουν εξουδετερώσει τυχόν νάρκες.

Χερσαία επιχείρηση ειδικών δυνάμεων

Αν και οι περισσότεροι αναλυτές είναι κατηγορηματικοί λόγω των δυνητικών ανθρώπινων απωλειών απέναντι στο ενδεχόμενο να επιχειρήσουν οι ΗΠΑ μια χερσαία επιχείρηση, ακόμη και ειδικών δυνάμεων, τυχόν μαζική «αιμορραγία» ως προς την μεταφορά πετρελαίου εξαιτίας της κατάστασης των Στενών, δεν θα απέκλειε μια «χειρουργική επιχείρηση» στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, που θα επέτρεπε στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να εγγυηθούν τη θαλάσσια διέλευση προς τις κύριες ροές πετρελαίου. Πρόκειται για το κύριο νότιο λιμάνι του Ιράν, αλλά και κεντρικό κόμβο στην αλυσίδα μεταφοράς του πετρελαίου στην περιοχή, επιτρέποντας στην πράξη τον έλεγχο των Στενών.

Στους πονοκεφάλους των ΗΠΑ συγκαταλέγεται το γεγονός ότι το Μπαντάρ Αμπάς είναι η έδρα του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, ενώ σε περίπτωση απόβασης, ακόμη και στελεχών των ειδικών δυνάμεων, δεν αποκλείεται να πολλαπλασιαστούν οι ανθρώπινες απώλειες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στη χώρα, πλήττοντας την εσωτερική ισχύ και νομιμοποίηση της επιχείρησης και κατ’ επέκταση του Ντόναλντ Τραμπ.