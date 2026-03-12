Σάλεχ-Μούσλιμ:-Πέθανε-ο-ηγέτης-των-Κούρδων-της-Συρίας-και-πρώην-συμπρόεδρος-του-pyd

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τετάρτη στο ιρακινό Κουρδιστάν ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας Σάλεχ Μούσλιμ, μία από τις σημαντικότερες πολιτικές μορφές του κουρδικού κινήματος στη χώρα. Τον θάνατό του ανακοίνωσε το Κόμμα της Δημοκρατικής Ένωσης (PYD), στο οποίο διετέλεσε για χρόνια συμπρόεδρος.

Ο Σάλεχ Μούσλιμ υπήρξε για χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ένωσης (PYD), του μεγαλύτερου κουρδικού πολιτικού σχηματισμού στη Συρία. Το κόμμα αυτό διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση της αυτόνομης διοίκησης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, γνωστό ως Ροζάβα, μια περιοχή όπου η κουρδική μειονότητα κατόρθωσε να οικοδομήσει δομές αυτοδιοίκησης μέσα στο πλαίσιο του συριακού εμφυλίου.

Η πολιτική δράση του Μούσλιμ συνδέθηκε στενά με τον αγώνα των Κούρδων της Συρίας για αναγνώριση και πολιτική αυτονομία. Ως ηγετική φυσιογνωμία του PYD, συμμετείχε ενεργά στις διεργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία της αυτόνομης διοίκησης και στη συγκρότηση των κουρδικών πολιτικών και στρατιωτικών δομών στην περιοχή.

Οι εξελίξεις μετά τη συμφωνία με τη Δαμασκό

Ύστερα από σφοδρές συγκρούσεις με τα στρατεύματα της Δαμασκού, οι Κούρδοι της Συρίας αναγκάστηκαν τον Ιανουάριο να συνάψουν συμφωνία με τη συριακή κυβέρνηση. Με βάση τη συμφωνία αυτή, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Κούρδων και οι διοικητικές τους δομές θα ενταχθούν σταδιακά στο συριακό κράτος.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα να εδραιώσει τον έλεγχο και την εξουσία του σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια περίοδο όπου η Δαμασκός επιχειρεί να αποκαταστήσει την κρατική παρουσία σε περιοχές που είχαν βρεθεί εκτός ελέγχου της κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η ανακοίνωση του PYD και η μεταφορά της σορού

Στην ανακοίνωσή του, το Κόμμα της Δημοκρατικής Ένωσης απέτισε φόρο τιμής στον Σάλεχ Μούσλιμ, χαρακτηρίζοντάς τον έναν άνθρωπο που «αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα του λαού του και στην υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του».

Ο Μούσλιμ άφησε την τελευταία του πνοή στην Ερμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν, «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια», όπως ανέφερε το κόμμα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), φίλοι και μέλη του κόμματος συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο στην Ερμπίλ μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί την Πέμπτη στη Συρία, όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία.

Από την Κομπάνι στην ηγεσία του κουρδικού κινήματος

Ο Σάλεχ Μούσλιμ γεννήθηκε το 1951 στη Συρία και καταγόταν από την πόλη Κομπάνι. Η πόλη αυτή αποτέλεσε σύμβολο της αντίστασης των κουρδικών δυνάμεων απέναντι στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, μετά τη νίκη των Κούρδων μαχητών στη μάχη της Κομπάνι το 2015.

Η πολιτική του πορεία συνδέθηκε στενά με την πορεία του κουρδικού κινήματος στη Συρία, το οποίο κατά τη διάρκεια του πολέμου επιδίωξε να διαμορφώσει μια αυτόνομη πολιτική οντότητα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.