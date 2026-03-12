Σαμαράς από Βουλή: Ποιους εννοεί «επαγγελματίες ανησυχούντες» ο Μητσοτάκης; – Δείτε live

Επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Βουλής, όπου συζητούνται αυτήν την ώρα οι 4 συμβάσεις με την αμερικανική εταιρεία Chevron για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε την τοποθέτησή του δίνοντας απάντηση στις πρόσφατες αιχμές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί «επαγγελματιών ανησυχούντων» λέγοντας ότι δεν θα ήθελε να πιστέψει ότι αναφέρεται σε δύο πρώην πρωθυπουργούς. «Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να ανησυχεί και μένω εδώ» δήλωσε ο κ. Σαμαράς, ο οποίος έκανε λόγο για μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικές κινήσεις την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και Patriot στην Κάρπαθο, λέγοντας πως «σωστά η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα». Σημείωσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε στην Κάσο και πρόσθεσε ότι οι κινήσεις που γίνονται δεν πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού, γιατί πρέπει να έχουμε πολιτική αξιόπιστη απέναντι στην Τουρκία και αφού λήξει ο συναγερμός στο Ιράν.

Μάλιστα, αναφερθείς στις συμβάσεις αυτές καθ’αυτές, δήλωσε εμφατικά πως το άρθρο 30 της συμφωνίας με τη Chevron ανοίγει την «Κερκόπορτα» για το Τουρκολυβικό Μνημόνιο.

Διαβάστε εδώ την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

«Αναρωτιέμαι, όταν μιλά ο πρωθυπουργούς για επαγγελματίες ανησυχούντες, ποιους εννοεί; Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι αναφέρεται σε δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να ανησυχεί και μένω εδώ», δήλωσε ο κ. Σαμαράς.

«Θα μου κάνει εμένα μαθήματα η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία;» διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός. «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι».

Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, επισήμανε πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει σωστή πληροφόρηση, καθώς δεν προβλέπεται καμία δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. «Αδικείτε τον εαυτό σας, δεν μπορούν να εκχωρηθούν έτσι κυριαρχικά δικαιώματα», απάντησε χαρακτηριστικά. «Έχετε εργαστεί σε τέτοιες συμβάσεις. Είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων. Έχουν όμως σημασία για την πατρίδα μας».

«Η διάταξη του α.30 είναι μια νομική πρόβλεψη που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας, στο Δημόσιο. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σκιές εκεί που υπάρχει φως», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

«Ο Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί – Δόγμα του όπου φυσάει ο άνεμος»

«Σήμερα δεν σκοπεύω να εκφράσω τις ανησυχίες μου για την αισχροκέρδεια, τη διαφθορά, τις υποκλοπές, για τα πληρωμένα trolls, για το δημογραφικό, για τους παράνομους μετανάστες, για τη διαρκή υποχώρηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και για τον κόσμο που χάνει καθημερινά την αγοραστική του δύναμη. Δεν θα εκφράσω για όλα αυτά τις ανησυχίες μου. Έτσι δεν θα στενοχωρηθεί ο πρωθυπουργός που μιλάει για ‘επαγγελματίες ανησυχούντες’» ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Σαμαράς και συνέχισε.

«Όταν λέει ‘επαγγελματίες ανησυχούντες’ τι εννοεί; Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά οφέλη; Τα κυβερνητικά μέσα παραπέμπουν σε εμένα και τον κ. Καραμανλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι κατηγορεί δύο πρώην πρωθυπουργούς ότι έχουν ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, τότε το πράγμα αλλάζει γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ».

Αναφερθείς στις διεθνείς εξελίξεις, υπογράμμισε πως «δυστυχώς ο πρωθυπουργός και η εξωτερική πολιτική δεν χαρακτηρίζονται από διορατικότητα αλλά μόνο από επικοινωνιακά σόου. Είναι το δόγμα του ‘όπου φυσάει ο άνεμος’, δηλαδή το δόγμα του ρηχού και του βραχυπρόθεσμου».

Ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι η Τουρκία αισθάνεται να χάνει τον ρόλο της στην περιοχή και βλέπει να απειλείται από το Ισραήλ και τους Κούρδους, ενώ χαρακτήρισε αμήχανη την Ευρώπη.

Για την Κύπρο, είπε ότι η μόνιμη συστάθμευση στο νησί ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι επιβεβλημένη. Όπως τόνισε, η παλιά αμυντική αρχιτεκτονική στην περιοχή μας δεν δουλεύει και η συστάθμευση θα είναι λύση αποδεκτή και από τις ΗΠΑ, κάτι που θα αποδυνάμωνε τη «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν.

Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε θετικές κινήσεις την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και Patriot στην Κάρπαθο. Σημείωσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε στην Κάσο. Τόνισε, δε, ότι οι κινήσεις που γίνονται δεν πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού, γιατί πρέπει να έχουμε πολιτική αξιόπιστη απέναντι στην Τουρκία και αφού λήξει ο συναγερμός στο Ιράν.

Επανέλαβε, δε, ότι απέναντι στην Τουρκία για την ώρα εκπέμπονται θολά και κατευναστικά μηνύματα, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος για χρόνια μιλά για το δόγμα της αποτροπής. «Αυτό στην πολιτική δεν ονομάζεται ανησυχία, διορατικότητα ονομάζεται» τόνισε. «Φανταστείτε να ίσχυε σήμερα το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο και να ήταν σήμερα Τουρκοκύπριος ο πρόεδρος. Θα μπορούσε η Ελλάδα να στείλει έστω και μισή φρεγάτα εκεί;» διερωτήθηκε.

«Διορατικότητα λέγεται όταν από 2012 δημοπρατούσα ως πρωθυπουργός τα οικόπεδα και μιλούσα για εξορύξεις και ενεργειακή αυτάρκεια, σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό που το 2021 δήλωνε ότι είναι χαμένη υπόθεση ο ορυκτός πλούτος. Και σήμερα εσείς, η μεταλλαγμένη Ν.Δ., κάνετε σε εμένα μάθημα για τις εξορύξεις; Ήμαρτον» τόνισε.

«Προφανώς και είμαι υπέρ του να γίνουν άμεσα εξορύξεις. Όμως – και να αυτό που έλεγα νωρίτερα για θολά και κατευναστικά μηνύματα – η παράγραφος 3 του άρθρου 30 είναι απαράδεκτη», συνέχισε αμέσως μετά.

«Προφανώς η σύμβαση της Chevron δεν αλλάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Όμως εδώ κάτι ψηφίζουμε με την υπογραφή της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως είχαμε νομοθετήσει το 2019 με την Total πάλι για τα οικόπεδα της Κρήτης. Τότε όμως δεν υπήρχε τέτοια παράγραφος. Τι άλλαξε και φέρατε αυτή τη διατύπωση; Το μόνο νέο είναι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», σημείωσε.

Ειδικά για την υπό συζήτηση σύμβαση, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι «η παρ. 3 του α.30 είναι απαράδεκτη» και ότι έτσι «ανοίγει η κερκόπορτα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο». Κλείνοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι «η ανησυχία δεν είναι επιλογή, είναι πράξη συνείδησης» και απαντώντας στον πρωθυπουργό έκανε λόγο για «ερασιτέχνες εφησυχασμένους και όχι επαγγελματίες ανησυχούντες».

Ολόκληρη η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά:

Η απάντηση του υπουργού Ενέργειας:

«Κύριε Πρόεδρε, τον Αύγουστο του 2012 μου ζητήσετε να αναλάβω μία από τις πιο κρίσιμες νομικές διαπραγματεύσεις για την χώρα, η οποία οδήγησε τον Νοέμβριο στην εκταμίευση των 44 δις και σταθεροποίηση της χώρας μας στο ευρώ. Σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Δυστυχώς, εν προκειμένω, δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση και οδηγείστε σε λάθος συμπεράσματα και εκτιμήσεις.

Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν μπορούν να εκχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Έχετε εργαστεί για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Όπως γνωρίζετε, οι συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τη Chevron και τη Hellenic Energy είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες. Δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και συνεπώς δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Άλλωστε, τα κυριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων.

Έχουν όμως σημασία για το διεθνές δίκαιο και την πατρίδα μας. Δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά έχουν σημασία για την πατρίδα μας. Πώς γίνεται αυτό. Γίνεται έτσι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η πραγματική κατάσταση, το factum, λαμβάνεται υπόψη από το διεθνές δίκαιο. Το γεγονός δηλαδή, ότι ενώ δεν έχουμε οριοθετήσει, ότι ενώ υπάρχει το Τουρκο-Λιβυκό, ότι ενώ υπάρχει η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως ενέργειας, έρχεται και επενδύει και συμφωνεί. Αυτό για το διεθνές δίκαιο έχει σημασία. Λαμβάνεται υπόψη.

Αυτό δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει την τουρκική. Και γι’ αυτό υπήρξαν οι έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας. Και δεν είναι εδώ και ο Σαμαράς, δεν είναι ακριβές αυτό που είπε.

Για αυτό είπα όταν έχεις την πληροφόρηση. Υπάρχει ένα σημείο, το τριεθνές, που είναι Λιβύη και Αίγυπτος. Υπάρχει ένα σημείο που δεν έχει οριοθετεθεί.

Η διάταξη του άρθρου 30 είναι μια νομική πρόβλεψη. Ρυθμίζει αποκλειστικά το ζήτημα κατανομής ευθύνης και προστασίας των συμβαλλομένων. Προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Και σε κάθε περίπτωση ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας, στο ελληνικό δημόσιο. Έχει πλήρη διακριτική ευκαιρία για κάθε ζήτημα. Δεν έχει χαθεί κανένας έλεγχος.

Οι εξελίξεις στα θέματα της ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης προχωρούν με υπερηχητικές ταχύτητες. Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστέρηση. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σκιές εκεί που υπάρχει φως.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για κατευνασμό. Όταν για πρώτη φορά έχουμε τον Κίμωνα και τα ψαρά της Φρεγάτες στην Κύπρο. Όταν έχουμε τα F-16 στην Κύπρο.

Τα οποία δεν έχουν πάει για να διανυκτερεύσουν ένα βράδυ και να γυρίσουν μια παρέλαση. Έχουν πάει και μένουν εκεί. Όταν έχουμε Patriot στην Κάρπαθο, με το ραντάρ να διασυνδέεται με το νατοϊκό ραντάρ στη Νάπολη. Με Patriot στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κατευνασμός. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες διπλασιάζουν τις περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης για την πατρίδα μας. Πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα να μπορέσουμε να βρούμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμους πόρους. Ο ιδρυτής της παράταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην ιστορική του ομιλία στην Καβάλα, το 1976 είχε πει χαρακτηριστικά. Προκειμένου να γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον αυτού του τόπου, πρέπει να γνωρίσουμε ποιος είναι ο πλούτος του. Και αυτό πράττει η κυβέρνησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.