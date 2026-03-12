Στα-κόκκινα-η-wall-καθώς-το-πετρέλαιο-«εκτοξεύεται»:-to-brent-στο-υψηλότερο-επίπεδο-από-το-2022

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές βρέθηκαν υπό πίεση την Πέμπτη 12/3, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν λόγω ανησυχιών για διαταραχές στην προσφορά, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 739,42 μονάδες ή 1,56%, κλείνοντας στις 46.677,85 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 1,52% και διαμορφώθηκε στις 6.672,62 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 1,78% και έκλεισε στις 22.311,98 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν νέα χαμηλά κλεισίματος για το 2026, με τον Dow να κλείνει κάτω από τις 47.000 μονάδες για πρώτη φορά φέτος.

Ο αναλυτής αγοράς Anthony Saglimbene της Ameriprise σημείωσε ότι, αν τα ενεργειακά κόστη παραμείνουν υψηλά ή αυξηθούν λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αυτό μπορεί να επηρεάσει το καταναλωτικό κλίμα και την ικανότητα των Αμερικανών να ανταπεξέλθουν οικονομικά, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, τόνισε ότι η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών παραμένει γενικά σταθερή, με σταθερά εισοδήματα και απασχόληση, ενώ ο πληθωρισμός δείχνει σημάδια υποχώρησης σε βασικούς τομείς, όπως η στέγαση.

Παρά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η πτώση του S&P 500 παραμένει σχετικά περιορισμένη, περίπου 4% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου.

Οκτώ από τους 11 τομείς του S&P 500 έκλεισαν με απώλειες, με τραπεζικές και τεχνολογικές μετοχές στο κόκκινο. Η Morgan Stanley οδήγησε τις χρηματοοικονομικές μετοχές προς τα κάτω μετά τον περιορισμό αναλήψεων από ιδιωτικά κεφάλαια. Αντίθετα, οι μετοχές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των Chevron και Exxon Mobil, ήταν από τις λίγες που έκλεισαν με άνοδο.

Σε υψηλό το Brent, πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Οι τιμές του αργού συνέχισαν την άνοδό τους μετά τις δηλώσεις του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε στις 9 Μαρτίου, ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά ως «εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό». Το συμβόλαιο West Texas Intermediate έκλεισε με άνοδο 9,72% στα 95,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έκλεισε στα 100,46 δολάρια το βαρέλι, πρώτη φορά πάνω από τα 100 δολάρια από τον Αύγουστο του 2022. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNBC ότι το αμερικανικό Ναυτικό «δεν είναι ακόμη έτοιμο» να συνοδεύσει δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών, αν και αναμένεται να μπορέσει να το κάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει ουσιαστικά σταματήσει λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις αρχές, τρία ακόμα ξένα πλοία δέχθηκαν επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο, μετά από τρία προηγούμενα περιστατικά, ένα εκ των οποίων στα Στενά, την Τετάρτη. Την Τρίτη, οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 16 ιρανικά πλοία που τοποθετούσαν νάρκες κοντά στα Στενά. Η ασφαλιστική εταιρεία Chubb ορίστηκε ως κύριος ασφαλιστής σε πρόγραμμα της αμερικανικής κυβέρνησης για την κάλυψη πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν το σημαντικό πέρασμα.

Ο αναλυτής Adam Crisafulli από την Vital Knowledge σχολίασε ότι η στρατηγική του Ιράν να προκαλεί οικονομικό χάος στον Κόλπο φαίνεται να αποδίδει, καθώς τα δεξαμενόπλοια δέχονται επιθέσεις και τα Στενά παραμένουν κλειστά, ωθώντας την τιμή του Brent προς τα 100 δολάρια. Παρά την υπεροχή των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ και την πιθανή υποβάθμιση των πυρηνικών/πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν, η σκληροπυρηνική κυβέρνηση της Τεχεράνης παραμένει ισχυρή, με στόχο την αξιοποίηση του πετρελαίου για πολιτική πίεση.

Για την αντιμετώπιση του κόστους ενέργειας, ο Ράιτ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα απελευθερώσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου, με παράδοση σε περίπου 120 ημέρες. Παράλληλα, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) συμφώνησε σε συντονισμένη απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην προσφορά. Ωστόσο, οι τιμές παρέμειναν υψηλές λόγω φόβων ότι η σύγκρουση θα παραταθεί.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα», γεγονός που είχε προσωρινά περιορίσει την άνοδο των τιμών πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια.