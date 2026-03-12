Close Menu
    Thursday, March 12

    Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη-Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Κομισιόν αύριο, Πέμπτη

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 16.00 θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Mînzatu, στο Μέγαρο Μαξίμου.

    • Κουτσούμπας: Να δυναμώσει η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στην Κούβα
    • Δημοσκόπηση Pulse: Ανήσυχοι οι Έλληνες πολίτες με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή
    • Ανδρουλάκης στα social: «Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ‘Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή»

