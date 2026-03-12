Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη-Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Κομισιόν αύριο, Πέμπτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 16.00 θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Mînzatu, στο Μέγαρο Μαξίμου.

