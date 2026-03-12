Συνεχίστηκε-τον-Φεβρουάριο-η-αύξηση-της-επιβατικής-κίνησης-στο-αεροδρόμιο-«Μακεδονία»

Aνοδικά κινήθηκε και τον Φεβρουάριο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με την άνοδο να ανέρχεται σε 7,1%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε επιπλέον 30.000 επιβάτες.

Οι περισσότεροι εξ αυτών ταξίδεψαν από και προς Γερμανία (84.896), Κύπρο (29.052), Ιταλία (21.503) και Ηνωμένο Βασίλειο (16.059), ενώ κύριες αγορές ανάπτυξης ήταν η Τουρκία (με διπλάσιους επιβάτες σε σχέση με πέρυσι) και οι Σουηδία, Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία και Ισραήλ. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες κατέγραψαν αύξηση στην επιβατική κίνηση. Κατά 6,8% ή 12.000 επιβάτες αυξήθηκε η εγχώρια κίνηση, που ξεπέρασε τους 190.000 επιβάτες, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, που συνοδεύουν ανακοίνωση της Fraport Greece.

Συνολικά τον Φεβρουάριο του 2026, μέσω του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης διακινήθηκαν 454.231 επιβάτες (263.867 μέσω διεθνών πτήσεων), έναντι 424.053 πέρυσι. Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ο αριθμός των επιβατών ξεπέρασε τους 919.550, έναντι 864.007 στο αντίστοιχο περσινό δίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 6,4%.

Στο μεταξύ, κατά τον περασμένο μήνα, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 720.000 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% (+60.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 448.000 επιβάτες, που αντιστοιχεί σε αύξηση 10,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Η διεθνής επιβατική κίνηση έφτασε τους 272.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Από το 2017, έτος παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, η Fraport Greece έχει υποδεχθεί περισσότερους από 252 εκατομμύρια επιβάτες. Μεγάλη αύξηση, κατά 32,6%, στους 7.717 επιβάτες, σημείωσε τον Φεβρουάριο και η επιβατική κίνηση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας.

- – ΜΠΕ