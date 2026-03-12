Της πρότειναν αύξηση μισθού 75% για να παραμείνει μετά τις 4.000 απολύσεις -Και τα βρόντηξε!

Επιβίωσες από τις απολύσεις του Block; Μπορεί να λάβεις ένα πλούσιο πακέτο παραμονής, συμπεριλαμβανομένου ενός μπόνους. Η Ναόκο Τακέντα ήταν ειδικός σε θέματα δεδομένων στην αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας Bock που οποία επικεντρώνεται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για δύο χρόνια, σύμφωνα με το LinkedIn.

Έπειτα από την απόλυση περισσότερων από 4.000 συναδέλφων της από την επιχείρηση την περασμένη εβδομάδα, η Τακέντα έγραψε στο LinkedIn ότι η εταιρεία της προσέφερε αύξηση μισθού κατά 75% περίπου, καθώς και «μπόνους παραμονής».

Παραιτήθηκε «σχεδόν αμέσως», όπως έγραψε.

«Είδα την εταιρεία μου να ξεφορτώνεται τους μισούς συναδέλφους μου και να διπλασιάζει τον μισθό μου», ανέφερε.

«Αυτό δεν είναι τιμή. Νιώθω ντροπή για την απάνθρωπη συμπεριφορά».

Tο συνολικό «πακέτο παραμονής» της αντιπροσώπευε περίπου 90% αύξηση

Η Τακέντα δήλωσε ότι το συνολικό «πακέτο παραμονής» της αντιπροσώπευε περίπου 90% αύξηση, λαμβάνοντας υπόψη και ένα «εφάπαξ μπόνους» που έλαβε.

Δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω όταν επικοινώνησε μαζί της το Business Insider, το οποίο είδε μηνύματα μεταξύ νυν και πρώην εργαζομένων της Block στα οποία όσοι «επέζησαν» από τον κύκλο των απολύσεων περιέγραφαν τα πακέτα παραμονής που τους προσφέρθηκαν.

Ο ένας έγραψε ότι του προσφέρθηκαν 80.000 δολάρια και ο άλλος έκανε λόγο για 60.000 δολάρια, σύμφωνα με τα screenshots των συνομιλιών. Και οι δύο έγραψαν ότι τα μπόνους καταβάλλονταν σε τριμηνιαίες δόσεις.

Ο μόνος που παρέμεινε, ένας «νέος υπάλληλος που είχε ξεκινήσει πριν από 3 ημέρες»

Στην ανάρτησή του, η Τακέντα εκτίμησε ότι περίπου το 70% της στενής του ομάδας και των συνεργατών του επηρεάστηκαν από τις απολύσεις. Ο μόνος συνάδελφός του που παρέμεινε ήταν ένας «νέος υπάλληλος που είχε ξεκινήσει πριν από 3 ημέρες», έγραψε.

Ντόρσει: «Λιγότερα άτομα και καλύτερη δουλειά»

Σε τηλεφώνημα του Busines Insider, για τα κέρδη της Block μετά τις απολύσεις, ο διευθύνων σύμβουλος Τζακ Ντόρσεϊ, έκανε λόγο για την αποτελεσματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης, προβλέποντας ότι «όλες οι εταιρείες θα αγκαλιάσουν τελικά» την τάση .

«Μια σημαντικά μικρότερη ομάδα που χρησιμοποιεί τα εργαλεία που δημιουργούμε κάνει περισσότερα και καλύτερα. Οι δυνατότητες των εργαλείων νοημοσύνης ενισχύονται ταχύτερα κάθε εβδομάδα», δήλωσε ο Ντόρσεϊ.

Η εργαζόμενη διαψεύδει:«Εξαιρετικά περιορισμένη η αύξηση της παραγωγικότητας από την τεχνολογία»

Στην ανάρτησή της στο LinkedIn, η Τακέντα αντέδρασε στις αναφορές του Ντόρσεϊ, λέγοντας ότι είχε διαπιστώσει «πολύ περιορισμένη αύξηση της παραγωγικότητας» από την τεχνολογία.

«Τον τελευταίο χρόνο, «μας τάισαν τεχνητή νοημοσύνη με το κουτάλι», έγραψε.

«Δεν είναι τίποτα λιγότερο από δυστοπικό από το να αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια τα εργαλεία που επιταχύνουν την εξαφάνιση των θέσεων εργασίας από τις οποίες εξαρτώνται τα προς το ζην μας».

Πολλοί απολυμένοι υπάλληλοι της Block περιέγραψαν στο Business Insider την πίεση της εταιρείας για την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων προσδοκιών για τους μηχανικούς. Ορισμένοι δήλωσαν ότι, ενώ αγκάλιασαν πλήρως την AI, δεν τους έσωσε από τις σαρωτικές περικοπές. Ένας απολυμένος μηχανικός μηχανικής μάθησης μηχανών δήλωσε στο ότι αισθάνθηκε σαν «κάρο με άλογο στην εποχή του αυτοκινήτου».

Γιατί δίνεται μπόνους παραμονής μετά από απολύσεις

Γιατί μπορεί μια εταιρεία όπως η Block να επιλέξει να προσφέρει στους εργαζομένους της πακέτα παραμονής μετά από σημαντικές απολύσεις;

Ένα πριμ μπορεί να βοηθήσει να καταλαγιάσουν οι ανησυχίες όσων έχουν μείνει στις θέσεις τους σχετικά με το αν θα συνεχίσουν να έχουν δουλειά, δήλωσε η Σάρα Ρόντεχορστ, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Onwards HR, η οποία βοηθά τις εταιρείες να διαχειριστούν τις αποζημιώσεις και τις απολύσεις.

Μπορεί επίσης να κάνει ευκολότερο αποδεκτό το γεγονός ότι πιθανότατα θα υπάρξει περισσότερη δουλειά για λιγότερους ανθρώπους.