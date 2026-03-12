«Το-έγγραφο-στον-Βορίδη-το-έστειλε-ο-Βάρρας-με-e-mail»:-Η-ανακοίνωση-από-το-υπουργείο-Αγροτικής-Ανάπτυξης

Στοιχεία κόντρας φαίνεται πως λαμβάνει το θέμα με το επίμαχο έγγραφο που απέστειλε το καλοκαίρι του 2020 ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

«Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, προς τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail», διευκρινίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε σημερινή ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει, «έλαβε αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020».

Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Δεν θυμάμαι αν μου είχε δώσει τέτοιο έγγραφο ο Βάρρας

Ωστόσο, μιλώντας χθες Τετάρτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Βορίδης δήλωσε πως ο ίδιος δεν θυμάται αν έχει λάβει τέτοιο έγγραφο από τον κ. Βάρρα.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε:

«Η ήπια εξήγηση στο “γιατί τώρα” είναι πως ακόμη και ο Βάρρας το έχει ξεχάσει ότι μου το έχει στείλει, αλλιώς γιατί να μην το παρουσιάσει στην εξεταστική; Έχει φέρει 700 σελίδες υπόμνημα και δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Εγώ δεν το θυμάμαι αν μου το έχει δώσει, αλλά δεν λέει και τίποτα αυτό: έχει πάει σε ένα πρωτόκολλο μέσα στα πολλά έγγραφα και δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου. Ο Βάρρας όμως έχει τοποθετηθεί στην τεχνική λύση και έχει πει πως δεν θα πρότεινε τίποτα στον υπουργό από αυτήν, γιατί τη θεωρεί συλλήβδην παράνομη».

«Κυρίως όμως, ο Βάρρας αφού έχει πει πως η τεχνική λύση είναι παράνομη, έχει γυρίσει κι εφαρμόσει στην προσωρινή καταβολή της ενίσχυσης του 2020 την τεχνική λύση, και μάλιστα την τεχνική λύση του 2019. Αν το θυμόμουν κι εγώ αυτό το έγγραφο, θα το είχα παρουσιάσει ο ίδιος στην εξεταστική. Αδυνατώ να σκεφτώ ότι κάποιος όμως έχει έγγραφα που δεν παρουσιάζει για να μην κριθούν και απαντηθούν στην επιτροπή, παρουσιάζοντάς τα μετά το πέρας των εργασιών της εξεταστικής, μόνο και μόνο για να κάνουμε τη συζήτηση αυτή».

Η ένταση που προηγήθηκε στη Βουλή

Είχε προηγηθεί ένταση στη Βουλή την Τρίτη (10/3), με αφορμή τη δημοσιοποίηση ενημερωτικού σημειώματος που είχε συντάξει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, σχετικά με την κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων το 2020.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, υποστήριξε ότι το εμπιστευτικό σημείωμα που είχε αποσταλεί από τον κ. Βάρρα στον τότε πολιτικό του προϊστάμενο, Μάκη Βορίδη, «αποδεικνύει ότι ο κύριος Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος», επισημαίνοντας ότι στο ίδιο έγγραφο περιλαμβάνονταν και 9 προτάσεις για τον περιορισμό του. Όπως ανέφερε ο κ. Μεϊκόπουλος, «ο κ. Βορίδης ψευδόρκησε στην εξεταστική επιτροπή, γιατί είπε ότι ουδέποτε είχε λάβει ενημέρωση από τον κ. Βάρρα για το τι συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα».

Την άποψη ότι ο πρώην υπουργός είχε γνώση της υπόθεσης διατύπωσαν επίσης οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της Νέα Αριστερά, Δημήτρης Μάντζος και Νάσος Ηλιόπουλος.

Από την πλευρά του, ο κ. Βορίδης εξέφρασε απορία για το χρονικό σημείο που επιλέχθηκε να δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο έγγραφο, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, παρότι – όπως σημείωσε – ο κ. Βάρρας είχε καταθέσει και είχε ερωτηθεί σχετικά. Υπογράμμισε μάλιστα ότι και ο ίδιος είδε το επίμαχο έγγραφο μόλις τώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα το βλέπω, όπως κι εσείς». Παράλληλα κάλεσε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα να ενημερώσει τη Βουλή εάν το έγγραφο έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο του υπουργείου.

Ο κ. Βορίδης επανέλαβε ότι οι προτάσεις μέτρων που περιλαμβάνονται στο έγγραφο δεν του είχαν ποτέ διαβιβαστεί από τον κ. Βάρρα, ενώ – όπως είπε – από τις εργασίες της επιτροπής προέκυψε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «όχι μόνο δεν έκανε τέτοια πρόταση, αλλά αντιθέτως είπε να εφαρμοστεί η πρόταση του ’19». Επιπλέον, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος των προτάσεων που αναφέρονται στο έγγραφο φαίνεται να ενσωματώθηκε τελικά στην πρόταση που κατέθεσε για την κατανομή του 2020 ο επόμενος πρόεδρος του οργανισμού, κ. Παππάς, με την οποία – όπως είπε – είχε συμφωνήσει. «Με δύο λόγια, κατ’ αποτέλεσμα, αυτό το έγγραφο και τα μέτρα που προτείνει για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχουν ήδη ληφθεί».

Κλείνοντας, ο πρώην υπουργός σχολίασε ότι «η νευρικότητα που υπάρχει, υπάρχει σε αυτούς, που, μετά ταύτα, στην Ολομέλεια, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής επιτροπής, μετά τη λήψη αποφάσεων της εξεταστικής επιτροπής, επειδή κάτι δεν τους πήγε καλά, πρέπει να έρθουν το τελευταίο λεπτό, να ανασύρουν κάτι, το οποίο δεν ήθελαν να το θέσουν τότε, ώστε να μην υπάρξει ο έλεγχος της εξεταστικής επιτροπής».

