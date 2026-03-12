Τραμπ:-«Έχουμε-ήδη-νικήσει-το-Ιράν»,-έρευνα-για-πιθανό-σχέδιο-ιρανικής-εκδίκησης-με-drones-στην-Καλιφόρνια

Στην πορεία του πολέμου με το Ιράν αλλά και σε πιθανές απειλές ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση έχει ουσιαστικά κριθεί υπέρ της Ουάσιγκτον. Την ίδια στιγμή δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές ερευνούν μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για πιθανό σχέδιο ιρανικής εκδίκησης με drones εναντίον στόχων στην Καλιφόρνια.

«Έχουμε ήδη κερδίσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικρατήσει στον πόλεμο με το Ιράν, μιλώντας σε δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον.

«Είναι απλώς θέμα χρόνου, πότε θα σταματήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Βρίσκονται σχεδόν στο τέλος της γραμμής. Δεν σημαίνει ότι θα το τερματίσουμε αμέσως, αλλά δεν έχουν ναυτικό. Δεν έχουν αεροπορία… Δεν έχουν συστήματα ελέγχου», τόνισε.

.@POTUS on Iran: “They are pretty much at the end of the line. It doesn’t mean we’re going to end it immediately, but they’ve got no navy. They’ve got no air force… They have no systems of control.” pic.twitter.com/vGTf5UL12Q — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 12, 2026

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι το βασικό ζητούμενο είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. «Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση – το βασικό είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το πράγμα, να το κερδίσουμε γρήγορα, αλλά να το κερδίσουμε», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, «πολλοί άνθρωποι, βλέπω τις ειδήσεις, οι περισσότεροι λένε ότι έχει ήδη κερδηθεί. Είναι απλώς θέμα χρόνου, πότε θα σταματήσουμε. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε να αναπτυχθεί ξανά και ιδανικά θα θέλαμε να δούμε κάποιον εκεί που να ξέρει τι κάνει – με άλλα λόγια, να μπορεί να χτίσει μια χώρα».

Ομιλία στο Κεντάκι και αναφορές σε καταστροφή πλοίων

Νωρίτερα την Τετάρτη, σε ομιλία του στο Κεντάκι, ο Τραμπ δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι η νίκη των ΗΠΑ ήταν σχεδόν άμεση.

«Κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Μέσα στην πρώτη ώρα είχε τελειώσει, αλλά κερδίσαμε», είπε αναφερόμενος στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του.

Trump on Iran: Operation Epic Fury — is that a great name? Well, it’s only good if you win. You know, you can only do it if you win — and we’ve won. Let me say: we’ve won. You never like to say it too early, but we won the bet in the first hour. It was over. They gave me a… pic.twitter.com/AJOEGY08Eq — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Στην ίδια ομιλία αναφέρθηκε και στη στρατιωτική δράση των αμερικανικών δυνάμεων στη θάλασσα, λέγοντας ότι «κατέστρεψαν 54 πλοία σε δύο ημέρες – πραγματικά πλοία».

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι αρχικά εκνευρίστηκε με την εξέλιξη αυτή. «Θύμωσα με τους ανθρώπους μου. Είπα: “Γιατί στο διάολο τα καταστρέψαμε; Γιατί δεν τα αιχμαλωτίσαμε και δεν τα χρησιμοποιήσαμε στο Ναυτικό μας;”».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στρατιωτικοί του απάντησαν ότι τα πλοία «δεν θα ήταν κατάλληλα για αυτό». Όπως ανέφερε, η συζήτηση έκλεισε όταν ένας στρατηγός σχολίασε: «Κύριε, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να το κάνουμε έτσι».

Trump: “Wait until you see the numbers by the end of the year. We did an excursion. Do you know what an excursion is? We had to take a little trip to get rid of some evil, very evil people.” pic.twitter.com/naARmHTUCk — Aaron Rupar (@atrupar) March 11, 2026

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι ο βομβαρδισμός που πραγματοποιήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι «εξάλειψε τη δυνατότητα του Ιράν για πυρηνικά», χωρίς ωστόσο να εξηγήσει γιατί πραγματοποιείται νέα στρατιωτική επιχείρηση με τον ίδιο στόχο.

«Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιχείρηση πρέπει να εξαλείψει πλήρως την απειλή από το Ιράν.

«Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια. Γιατί κάποια μέρα θα έρθει η στιγμή που δεν θα με έχετε ως πρόεδρο. Και ίσως να έχετε έναν αδύναμο, αξιολύπητο άνθρωπο, όπως είχαμε στο παρελθόν», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του χρησιμοποίησε μεταφορική έκφραση για την επιχείρηση, λέγοντας: «Περιμένετε να δείτε τα νούμερα στο τέλος του έτους. Κάνουμε μια εκδρομή. Ξέρετε τι είναι εκδρομή; Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι για να ξεφορτωθούμε μερικούς κακούς, πολύ κακούς ανθρώπους».

Έρευνα για πιθανό σχέδιο επίθεσης με drones στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ερευνά έναν μη επιβεβαιωμένο ισχυρισμό για πιθανό σχέδιο ιρανικής εκδίκησης με τη χρήση drones.

Το σενάριο αυτό αφορά πιθανή επίθεση εναντίον στόχων στην Καλιφόρνια, με drones που θα εκτοξεύονταν από σκάφος ανοιχτά των αμερικανικών ακτών.

«Διερευνάται», δήλωσε ο πρόεδρος όταν ρωτήθηκε για σχετικό υπόμνημα του FBI. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αντιμετωπίζουμε όπως έρχονται».

Ερωτηθείς αν έχει ενημερωθεί για πιθανό αριθμό ιρανικών «κοιμώμενων πυρήνων» που ενδέχεται να βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, απάντησε: «Έχω ενημερωθεί».

Fox News’ Peter Doocy: “Have you been briefed about how many Iran sleeper cells there could be inside the U.S. right now?” President Trump: “I have been, and a lot of people came in through Biden with his stupid open border. We know where most of them are. We got our eye on all… pic.twitter.com/9f82VtOG7d — RedWave Press (@RedWavePress) March 11, 2026

Προειδοποίηση των αρχών της Καλιφόρνια

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ επιβεβαίωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν ενημερώσει την πολιτεία για μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες άτομα που συνδέονται με το Ιράν ενδέχεται να επιδιώκουν επιθέσεις με drones.

Ωστόσο, τόνισε ότι δεν υπάρχει «άμεση απειλή».

Σύμφωνα με αξιωματούχους που είδαν το σχετικό υπόμνημα του FBI, το έγγραφο που εστάλη σε τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου περιείχε μη διασταυρωμένες πληροφορίες, οι οποίες διαβιβάστηκαν για λόγους ενημέρωσης.

Στο υπόμνημα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «πρόσφατα αποκτήσαμε πληροφορίες ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 το Ιράν φέρεται να επιδίωκε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από άγνωστο πλοίο στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα εναντίον απροσδιόριστων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν πλήγματα κατά του Ιράν».

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ δεν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το αν εξακολουθεί να θεωρεί ότι ο πόλεμος θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται μέσα σε τέσσερις εβδομάδες, καθώς το μήνυμα της αμερικανικής διοίκησης για το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων παραμένει ασαφές.