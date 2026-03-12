Τραμπ: Παγώνει «αιώνιο» ναυτιλιακό νόμο λόγω Ιράν – Τι είναι το Jones Act

Αναμένεται να εφαρμοστεί ευρέως σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, βενζίνη, ντίζελ, υγροποιημένο φυσικό αέριο και λιπάσματα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών.

Να αναστείλει προσωρινά έναν ναυτιλιακό νόμο ηλικίας ενός αιώνα, ο οποίος απαιτεί τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μεταξύ λιμανιών των ΗΠΑ να διακινούνται αποκλειστικά από αμερικανικά πλοία σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το -, ο Λευκός Οίκος εξετάζει την προσωρινή άρση του «αιώνιου» νόμου Jones του 1920 για να εξασφαλίσει την ελεύθερη μεταφορά ενεργειακών και αγροτικών προϊόντων μεταξύ των λιμανιών των ΗΠΑ, όπως δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των διαταραχών στην προσφορά που σχετίζονται με το Ιράν.

Η εξαίρεση διάρκειας 30 ημερών βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και αναμένεται να εφαρμοστεί ευρέως σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, βενζίνη, ντίζελ, υγροποιημένο φυσικό αέριο και λιπάσματα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών.

Η ρύθμιση θα επιτρέψει σε συνήθως φθηνότερα ξένα δεξαμενόπλοια να μεταφέρουν αυτά τα φορτία, συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου από τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού προς διυλιστήρια στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, καθώς και καυσίμων προς πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

«Προς το συμφέρον της εθνικής άμυνας, ο Λευκός Οίκος εξετάζει την άρση του νόμου Τζόουνς για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι ζωτικά ενεργειακά προϊόντα και αγροτικές ανάγκες θα ρέουν ελεύθερα προς τα αμερικανικά λιμάνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Καρολάιν Λέβιτ ενώ υπογράμμισε ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο νόμος Jones απαιτεί τα αγαθά που μεταφέρονται μεταξύ λιμανιών των ΗΠΑ να μεταφέρονται με πλοία που είναι αμερικανικής κατασκευής, φέρουν αμερικανική σημαία και ανήκουν κυρίως σε Αμερικανούς. Ο περιορισμός αυτός μειώνει σημαντικά τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων διαθέσιμων για εσωτερικές μεταφορές.

Η προσωρινή άρση του νόμου θα επέτρεπε σε ξένα πλοία να μεταφέρουν καύσιμα μεταξύ των αμερικανικών λιμανιών, μειώνοντας πιθανά τα κόστη ναύλωσης και επιταχύνοντας τις παραδόσεις.

Το σχέδιο εξετάζεται καθώς ο πρόεδρος Τραμπ μελετά διάφορες επιλογές για να αντιμετωπίσει τη δραματική αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου και της βενζίνης εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.