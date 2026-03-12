Τ. Θεοδωρικάκος: Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Σκληρό αλλά αναγκαίο χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

«Με τα μέτρα που ανακοινώσαμε για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, βάζουμε φραγμό στην οποιαδήποτε προσπάθεια αισχροκέρδειας στην αγορά. Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι «η νέα Ανεξάρτητη Αρχή έχει πλέον το οπλοστάσιο να δράσει με εντατικούς ελέγχους και με αυστηρότητα για να διασφαλίσει τη νομιμότητα προς όφελος όλης της κοινωνίας. Τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ και δεν πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει. Η επιχειρηματικότητα οφείλει να επιδείξει κοινωνική ευθύνη και να βάλει πλάτη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια, διότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει η πολεμική αναμέτρηση και θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. «Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για έντονες πληθωριστικές πιέσεις και μια τέτοια δύσκολη κατάσταση δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος για επενδύσεις», ανέφερε. Όμως, όπως υπογράμμισε «αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαχειρίζεται καλά κάθε δύσκολη κατάσταση, με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και στην οικονομία, ώστε να είναι βιώσιμη και ανθεκτική. Με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο θα τα καταφέρουμε».

Ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι «αυτός ήταν και ο λόγος που αντιδράσαμε άμεσα. Δίπλα στην αλληλεγγύη μας στην Κύπρο με την αποστολή δύο φρεγατών και τεσσάρων αεροπλάνων για να την προστατεύσουμε, δείξαμε τα ίδια αντανακλαστικά και στον τομέα της οικονομίας με την επιβολή του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, σε σύγκριση με το 2025». Σημείωσε πως «κατανοώ ότι είναι ένα αυστηρό μέτρο για την αγορά, αλλά το θεωρώ δίκαιο, διότι το βάρος πρέπει να μοιραστεί και να προστατευτεί ο καταναλωτής».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι «ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στα μέτρα που πήραμε», ενώ για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «στην πραγματικότητα συμφωνεί με το μέτρο του πλαφόν». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία πλαφόν στο κέρδος έβαλε αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υπενθυμίζοντας ότι το σχετικό μέτρο ίσχυε έως τις 30 Ιουνίου 2025, καθώς είχε πλέον ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, με την Ελλάδα να καταγράφει για πέντε μήνες αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Μάλιστα, όπως τόνισε, επιβλήθηκαν πρόστιμα 20 εκατ. ευρώ, τα οποία εισπράττονται στο σύνολό τους.

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η ακρίβεια παραμένει υπαρκτό πρόβλημα για σημαντικό αριθμό ελληνικών νοικοκυριών και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα στήριξης για να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών. «Πρέπει να προχωρήσουν λίγο οι ημέρες και εβδομάδες, ώστε να φανεί πού περίπου σταθεροποιείται η κατάσταση και να δούμε εάν και τι πρόσθετα μέτρα θα μπορούσαν να υπάρξουν», υπογράμμισε.

Για τις αντιδράσεις από τους πρατηριούχους, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως «δεν με εκπλήσσουν και τις καταλαβαίνω, όταν βάζεις φραγμό σε κάποιον να κερδίσει παραπάνω. Δεν τους ζητάμε όμως κάτι περισσότερο, από το να μην προχωρήσουν σε αισχροκέρδεια. Δεν θεωρώ ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για τα έκτακτα μέτρα, διότι πρέπει να εξυπηρετούνται και οι πολίτες».

Τέλος, αναφέρθηκε στην εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης την προσεχή Δευτέρα, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο επίκεντρο της οποίας θα μπει η πορεία εξέλιξης του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους 16 μήνες.