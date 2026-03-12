Τ. Θεοδωρικάκος στο Naftemporiki TV: Σκληρό αλλά δίκαιο το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Θα συγκρατήσει τις τιμές

Στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και τους Νικόλ Λειβαδάρη και Φίλιππο Φιλιππακόπουλο μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος αναφορικά με το πλαφόν της κυβέρνησης στο περιθώριο κέρδους.

Το μέτρο αφορά καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό κέρδους τους πάνω από τον μέσο όρο που είχαν το 2025.

«Στόχος να αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη αισχροκέρδεια. Το κέρδος είναι το κέρδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άλλο κέρδος άλλο αισχροκέρδεια», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Για την οικονομία, λόγω του πολέμου ο κ. Θεοδωρικάκος αναγνώρισε πως «είναι ολοφάνερο ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Πρόκειται για μια περίοδο αβεβαιότητας, καθόλου εύκολες οι προβλέψεις». Για αυτό και «πρέπει να πάρουμε μέτρα για να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους».

«Σκληρό το μέτρο του πλαφόν αλλά απολύτως αναγκαίο» ξεκαθάρισε και προσέθεσε: «Είναι κατά τη γνώμη μου δίκαιο, όταν βρισκόμαστε σε έκτακτες καταστάσεις».

Για τον Υπουργό, το πλαφόν είναι ένας «τρόπος να συγκρατηθούν οι τιμές. Θα υπάρξει πληθωρισμός, αλλά το μέτρο έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να δουλέψει και να κρατήσει πιο χαμηλά τις τιμές. Το σταματήσαμε στις 30 Ιουνίου 2025, το είχαμε για 3 χρόνια».