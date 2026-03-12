ΧΑ:-Οι-βραχυπρόθεσμοι-κίνδυνοι-διαμορφώνουν-το-επενδυτικό-κλίμα

Ήπια ανοδικά κινήθηκε χθες (11/3) η αγορά με πολύ χαμηλό τζίρο και έντονο stock picking, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί μετά το ράλι της Τρίτης και εν μέσω αποκλιμάκωσης της μεταβλητότητας στο πετρέλαιο.

Έτσι, ο ΓΔ έκλεισε στις 2.183,44 μον. (+0,21%), ΔΤΡ 2.449,72 (+0,04%), FTSE25 5.555,22 (+0,22%), FTSEM 2.664,54 (+1,16%).

Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει και η Κύκλος Χρηματιστηριακή στο σχετικό report, χθες ανακοινώθηκε και η ιστορική απόφαση της ΙΕΑ για απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και προκαλεί υψηλή αβεβαιότητα και το Ιράν προειδοποιεί ότι το πετρέλαιο θα υπερβεί τα 200 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι ΗΠΑ μιλούν για πιθανή αποκλιμάκωση χωρίς επιβεβαίωση.

Την ίδια ώρα στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός κυμαίνεται στο 2,4%, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή ωθεί HSBC, BofA, UBS, Standard Chartered και EIA να αναθεωρήσουν την πρόβλεψη για το Brent το 2026 στα $70–$80/βαρέλι, με ακραία σενάρια έως $130/βαρέλι λόγω ελλείμματος και γεωπολιτικού ασφάλιστρου.

Εταιρικές εξελίξεις

Aegean: Κέρδη Μ.Φ 147,8 εκ. € (+14%), EBITDA 421,5 εκ., τζίρος 1,86 δισ. € (+5%), 17,3 εκ. επιβάτες, μέρισμα 0,90 €, προειδοποίηση CEO για αυξημένο κόστος καυσίμων.

Σαράντης: Καθαρά Κέρδη 53,1 εκ. € (+15,3%), EBITDA 89,0 εκ. (+9,1%), τζίρος 599,6 εκ. € (σταθερός),μέρισμα 0,3925 €, καθαρή ταμειακή θέση 23,5 εκ..

AKTOR–ONEX: Διεκδίκηση Λιμένα Ελευσίνας, στόχος διεθνής κόμβος εμπορίου με αμερικανική στήριξη.

Alpha Bank: Προβλέπει +10–11% στα επαναλαμβανόμενα κέρδη 2026, μοχλοί αμοιβαία/wealth, επενδυτικά ακίνητα, συνεργασία UniCredit.

Austriacard: Έργο 1,54 εκ. € για κάρτες ευφυών ταχογράφων.

ΑΒΑΞ: MoU με ΣΤΑΝΤΑ για πύργο 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη.

Μέτκα – Δομική Κρήτης: έργο 51 εκατ. € στον Σκαραμαγκά, με προϋπολογισμό 51 εκατ. € (με ΦΠΑ) και προαιρέσεις 9,5 εκατ. € (με ΦΠΑ).

Διεθνές περιβάλλον

Ασία: Ήπια ανοδικά με επιφυλακτικότητα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων.

Ευρώπη: Στο κόκκινο λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, πιέσεις σε αμυντικές & βιομηχανικές μετοχές.

ΗΠΑ: Νευρικότητα και μικτές κινήσεις, πετρέλαιο +4% λόγω κλιμάκωσης, CPI 2,4%, ενδείξεις κόπωσης στην αγορά εργασίας.

Πετρέλαιο: Brent ~ $100, WTI ~ $95, δεύτερη συνεχόμενη άνοδος.

Ιράκ: διακοπή λειτουργίας τερματικών μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοια.

Στενό Ορμούζ: ουσιαστικά κλειστό, πολλαπλά πλήγματα σε εμπορικά πλοία.

Παραγωγοί Μ. Ανατολής μειώνουν παραγωγή.

Η απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών από IEA θεωρείται ανεπαρκής. Φυσικό αέριο TTF :Πάνω από €50/MWh, +60% από αρχές Μαρτίου λόγω διακοπής LNG από Κατάρ και αποφυγής Ορμούζ.

Αποθέματα ΕΕ 29,4%, ~20% χαμηλότερα από πέρυσι.

ΕΕ εξετάζει price cap & κρατικές ενισχύσεις. Ομόλογα Αποδόσεις κινούνται ανοδικά: US 4,19%, DE 2,91%, FR 3,55%, GR 3,63%. Χρυσός < $5.150, δεύτερη συνεχόμενη πτώση λόγω ισχυρού USD & yields. Ασήμι $84, πιέσεις από πληθωρισμό & χαμηλότερες προσδοκίες για Fed cuts, αλλά +18% YTD. EUR/USD < 1,16, χαμηλό από Νοέμβριο, λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και υψηλότερων πληθωριστικών προσδοκιών στην Ευρωζώνη. Αποτελέσματα 2025 12/3 ΜΙΓ FTSE rebalancing 20/3

Αξιολογήσεις: Moody’s (13/3), Scope (20/3), S&P (24/4) και Fitch (8/5)

Ο Κύκλος Χρηματιστηριακή καταλήγει με την παρατήρηση ότι το κλίμα παραμένει εύθραυστο, με τις αγορές να κινούνται προσεκτικά καθώς οι εξωτερικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη βραχυπρόθεσμη εικόνα.