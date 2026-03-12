Χρηματιστήριο: Βαριές απώλειες υπό το βάρος του πετρελαίου και του ιρανικού πολέμου

Σε καθαρα αρνητικό κλίμα κινείται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -1,56% και να βρίσκεται στις 2.149,32 μονάδες γύρω στις 14:16. Ο FTSE Large Cap υποχωρεί αντίστοιχα κατά -1,35% στις 5.480,45 μονάδες, ενώ ο Δείκτης Τραπεζών αποτυπώνει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, υποχωρώντας -2,66% στις 2.384,49 μονάδες. Ο ενδοσυνεδριακός τζίρος διαμορφώνεται περί τα 101 εκατ. ευρώ, με το ημερήσιο εύρος του Γενικού Δείκτη να εκτείνεται μεταξύ 2.149 και 2.189 μονάδων.

Γεωπολιτικό και μακροοικονομικό φόντο

Η κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν στον Κόλπο παραμένει η κυρίαρχη μεταβλητή που διαμορφώνει το επενδυτικό κλίμα. Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν ζωηρές τις ανησυχίες για ενεργειακές αναστατώσεις, με αποτέλεσμα το αργό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι για το Brent. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ιστορικής κλίμακας αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα, χωρίς αυτό να αναχαιτίσει τις ανησυχίες της αγοράς. Παράλληλα, τα στοιχεία ΔΤΚ ΗΠΑ Φεβρουαρίου (+2,4% σε ετήσια βάση) ήρθαν σε γραμμή με τις εκτιμήσεις, ωστόσο το «σοκ πετρελαίου» απομακρύνει το σενάριο άμεσης χαλάρωσης νομισματικής πολιτικής από τη Fed.

Ευρώπη και Wall Street

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ο STOXX 50 υποχωρεί περί το -0,6%, με βαριά χαρτοφυλάκια τραπεζών και καταναλωτικής κυκλικής να πιέζουν τις τιμές. Αξίζει να σημειωθεί η πτώση -2,3% της BMW μετά από προειδοποιήσεις για επίδραση των δασμών στα αποτελέσματά της, ενώ θετική εξαίρεση αποτελούν οι αμυντικές μετοχές, με εταιρείες όπως η Rheinmetall και η Leonardo να κινούνται σε ανοδικό έδαφος. Στη Wall Street, τα futures παραμένουν υπό πίεση: τα συμβόλαια του Dow Jones υποχωρούν -0,6%, του S&P 500 -0,5% και του Nasdaq -0,4%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πληθωριστικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Κινήσεις μετοχών

Σε περιβάλλον γενικής απαισιοδοξίας, ελάχιστες μετοχές κατορθώνουν να κρατηθούν σε θετικό έδαφος. Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ξεχωρίζει με άνοδο +0,80%, ακολουθούμενη από τον ΔΑΑ (+0,55%) και τη CREDIA (+0,15%). Αντίθετα, στον τραπεζικό κλάδο καταγράφεται ισχυρή πίεση: η Εθνική Τράπεζα υποχωρεί -4,04%, η Eurobank -3,02% και η Τράπεζα Πειραιώς -3,01%, ενώ η Alpha Bank χάνει -1,97%. Εκτός τραπεζών, ο ΟΤΕ υποχωρεί -2,74%, η Motor Oil -1,70% και η ΜΠΕΛΑ -1,61%.

Προοπτική

Το υπόλοιπο της συνεδρίασης αναμένεται να διαμορφωθεί υπό την επίδραση των διεθνών εξελίξεων στο ενεργειακό μέτωπο και των κινήσεων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η επιστροφή αγοραστών παραμένει δυσχερής εφόσον δεν εμφανιστεί αποκλιμάκωση στη γεωπολιτική αβεβαιότητα.