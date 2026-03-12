Χρηματιστήριο: Νέα βουτιά -2,43% — Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξοντώνει τις τράπεζες, ο ΓΔ χάνει τις 2.130 μονάδες

Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κατρακύλησε σήμερα, Πέμπτη, η Σοφοκλέους, καθώς η κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και το νέο ράλι του πετρελαίου επανέφεραν την πίεση στις αγορές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.130,37 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 53,07 μονάδων (-2,43%), με τον τραπεζικό κλάδο να πρωταγωνιστεί για ακόμη μία φορά στο sell off. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 272,07 εκατ. ευρώ, σαφώς ανεβασμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ήπιες συνεδριάσεις, αποτυπώνοντας την ένταση των πωλήσεων.

Αδύναμο κλείσιμο: Τα στοιχεία της συνεδρίασης

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε από επίπεδα κοντά στις 2.183 μονάδες — εκεί δηλαδή όπου είχε κλείσει ο Γενικός Δείκτης χθες — και ακολούθησε αμείλικτη καθοδική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ενδοσυνεδριακό εύρος εκτάθηκε από περίπου 2.125 ως 2.183 μονάδες, με το ταμπλό να κλείνει κοντά στα χαμηλά ημέρας.

FTSE Large Cap: 5.403,34 μονάδες, -151,88 (-2,73%) — ο δείκτης των μεγαλύτερων εταιρειών αποτύπωσε ισχυρότερη πίεση από τον ΓΔ, καθρεφτίζοντας τις βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips.

Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ): 2.334,86 μονάδες, -114,86 (-4,69%) — ο τραπεζικός κλάδος υπέστη τη μεγαλύτερη αιμορραγία, υποχωρώντας πάνω από 4,6% σε μία μέρα.

FTSE Financials (FTSE_FS): 10.920,16 μονάδες, -533,78 (-4,66%).

FTSEA (Mid Cap): 1.271,65 μονάδες, -37,15 (-2,84%).

Τζίρος: 272,07 εκατ. ευρώ — ανεβασμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ήπιες συνεδριάσεις, αντανακλώντας το αυξημένο ενδιαφέρον για ρευστοποιήσεις.

Τράπεζες και blue chips υπό πίεση

Το μεγάλο βάρος της σημερινής πτώσης το έφεραν για μία ακόμη φορά τα τραπεζικά χαρτιά. Η Eurobank ηγήθηκε των απωλειών από τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς, με η μετοχή να βυθίζεται κατά -6,06% στα 3,425 ευρώ. Ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα με πτώση -5,77% στα 12,83 ευρώ, η Πειραιώς -4,84% στα 7,28 ευρώ και η Alpha Bank -4,37% στα 3,39 ευρώ.

Εκτός τραπεζών, οι απώλειες ήταν εκτεταμένες. Η Viohalco (BOCHGR) υποχώρησε -3,58% στα 8,62 ευρώ. Η ΔΑΑ έχασε -1,84%, η ΜΠΕΛΑ -1,78%, ο ΟΠΑΠ -1,80% στα 14,69 ευρώ και ο ΟΤΕ -1,89% στα 17,17 ευρώ. Η ΤITC (Τιτάν) διέγραψε -1,74%. Η Cenergy (CENER) κατέγραψε πτώση -1,37%, ενώ η ΔΕΗ υποχώρησε -0,80%.

Η μοναδική εξαίρεση στο αρνητικό ταμπλό ήταν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,34% στα 35,12 ευρώ) — μετοχή που αναλυτές κατατάσσουν στις πιο αμυντικές επιλογές της ελληνικής αγοράς σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας, λόγω της διαφοροποιημένης παρουσίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τεχνική εικόνα: Επιστροφή στη ζώνη κινδύνου — ΚΜΟ 200 εν αναμονή

Η σημερινή απώλεια 2,43% για τον Γενικό Δείκτη επαναφέρει την αγορά σε κρίσιμο τεχνικό έδαφος μετά το «ανάσα» που αποτέλεσε το ισχυρό ράλι της Τρίτης 10 Μαρτίου (+3,62%) και η ήπια ανάκαμψη της Τετάρτης. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η αγορά μπορεί να κρατήσει τον κρίσιμο Κινητό Μέσο Όρο των 200 ημερών.

Ο ΚΜΟ 200 ημερών κινείται στην περιοχή των 2.050-2.080 μονάδων. Με τον ΓΔ να κλείνει σήμερα στις 2.130,37 μονάδες, το «μαξιλάρι» ασφαλείας έχει συρρικνωθεί σε περίπου 50-80 μονάδες. Σε ορολογία τεχνικής ανάλυσης, μία νέα πτωτική συνεδρίαση της τάξης του -2% θα μπορούσε να δοκιμάσει και να φέρει τον δείκτη ακριβώς πάνω από αυτό το επίπεδο. Η διάσπαση του ΚΜΟ 200 προς τα κάτω θα αποτελούσε εξαιρετικά αρνητικό σήμα, καθώς θα αλλοιώσει τη μεσοπρόθεσμη εικόνα της αγοράς — ένα γεγονός που δεν έχει συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο ΚΜΟ 50 ημερών βρίσκεται ήδη αρκετά πάνω από τις τρέχουσες τιμές. Η απόσταση από αυτό το επίπεδο αποτυπώνει το μέγεθος της βραχυπρόθεσμης ζημίας που υπέστη η αγορά. Για να μπορέσει ο ΓΔ να ανακτήσει το momentum, πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί πάνω από τις 2.150 μονάδες και στη συνέχεια να διεκδικήσει την πρώτη αντίσταση στη ζώνη των 2.200-2.236 μονάδων, η οποία αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο για πιθανή ανοδική αναστροφή.

Η αμέσως επόμενη στήριξη εντοπίζεται στις 2.100 μονάδες — ψυχολογικά φορτισμένο επίπεδο που ο ΓΔ κινδυνεύει να δοκιμάσει αν η διεθνής αβεβαιότητα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ισχυρότερη στήριξη βρίσκεται στον ΚΜΟ 200 (2.050-2.080), ένα κρίσιμο επίπεδο που οι μεσοπρόθεσμοι επενδυτές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο RSI 14 ημερών, ο οποίος είχε εισέλθει σε υπερπουλημένο έδαφος (κοντά στο 30) κατά τη διάρκεια της περιόδου πτώσης στις αρχές Μαρτίου, ανέκαμψε μεν μετά το ράλι της Τρίτης, πλην όμως η σημερινή απώλεια τον ωθεί εκ νέου προς χαμηλότερα επίπεδα. Εκτιμάται ότι κινείται σήμερα στη ζώνη 35-42, εντός της λεγόμενης «ουδέτερης-αδύναμης» περιοχής που δεν επιτρέπει ακόμη αξιόπιστα σήματα ανόδου.

Ο όγκος συναλλαγών, ανεβασμένος σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες ήπιες ημέρες, ενισχύει το αρνητικό πρόσημο — οι πτώσεις με υψηλό τζίρο αποτελούν κλασικό τεχνικό σήμα συνέχισης της καθοδικής τάσης. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά παραμένει εξαρτημένη από εξωτερικούς παράγοντες — κατεξοχήν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τιμές του πετρελαίου — και οι τεχνικές αναλύσεις λειτουργούν ως οδηγός πλοήγησης σε ένα εξαιρετικά μεταβλητό περιβάλλον.

Διεθνές φόντο: Ο πόλεμος στο Ιράν, το πετρέλαιο και η Wall Street

Ο καθοριστικός παράγοντας για τις σημερινές αγορές παγκοσμίως είναι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ — ο οποίος αναδείχθηκε στις 9 Μαρτίου — διακήρυξε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ως «εργαλείο πίεσης». Παράλληλα, νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο εντείνουν τις ανησυχίες για αναταράξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη ιστορικά αποδέσμευση αποθεμάτων — 400 εκατ. βαρέλια — για να αντισταθμίσει τις διαταραχές στην παγκόσμια αγορά. Η κίνηση αυτή δεν κατάφερε να σταθεροποιήσει τις τιμές: το Brent crude εκτινάχθηκε κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ξεπέρασε τα 95 δολάρια.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, ο pan-European Stoxx 600 υποχωρούσε περίπου 0,7% στη διάρκεια της ημέρας, με τον τραπεζικό κλάδο να πιέζεται ιδιαίτερα λόγω ανησυχιών για την έκθεση σε χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή. Ο βρετανικός FTSE ήταν επίσης υπό πίεση λόγω της μεταβλητότητας των ενεργειακών τιμών.

Η Wall Street κινήθηκε έντονα αρνητικά κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ζώνης ωρών. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε περίπου 611 μονάδες (-1,3%), ο S&P 500 διέγραψε -1,2% και ο Nasdaq Composite -1,7%, καθώς η αγορά πιέστηκε από τις ανεβασμένες τιμές ενέργειας που τροφοδοτούν σταγφλαγκιονικές ανησυχίες. Συμπληρωματικά, στοιχεία δείχνουν ότι η αμερικανική οικονομία απώλεσε 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο — ένας αριθμός που αντιστρατεύεται τις εκτιμήσεις της αγοράς — εντείνοντας τον φόβο για επιβράδυνση σε συνδυασμό με πληθωρισμό.

Σε ό,τι αφορά τη Fed, ο πληθωρισμός CPI για τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση — τελευταία μέτρηση πριν τον ενεργειακό κλυδωνισμό. Η αντίδραση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στις νέες πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από την ενεργειακή κρίση αποτελεί κεντρικό θέμα για τις αγορές: τα αυξανόμενα επιτόκια στα Treasury yields αποτυπώνουν τις προσδοκίες για αναμονή από τη Fed, καθώς οι στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων υπό το τρέχον σκηνικό αβεβαιότητας.

Γνώμες ειδικών: Αμυντικές επιλογές και ορατότητα στον ορίζοντα

Η Optima Research τονίζει ότι το κεντρικό ζήτημα για τους επενδυτές παραμένει η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης, ο συνδυασμός των οποίων θα καθορίσει αν οι επιπτώσεις θα παραμείνουν διαχειρίσιμες ή θα εξελιχθούν σε σοβαρό εμπόδιο ανάπτυξης για το 2026. Ειδικά για την Ελλάδα, η Optima υπενθυμίζει ότι κάθε άνοδος 10 δολαρίων στο βαρέλι μειώνει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 0,15%, αποτυπώνοντας έτσι με αριθμούς την ευαισθησία της ελληνικής οικονομίας στις ενεργειακές τιμές.

Η AXIA – Alpha Finance εστιάζει στη στρατηγική διαφοροποίησης εντός της ελληνικής αγοράς. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι επενδυτές καλούνται να διακρίνουν ανάμεσα σε εταιρείες με αμυντικά χαρακτηριστικά και σε εκείνες με υψηλή έκθεση σε διαταραχές ενέργειας, μεταφορών και περιφερειακής ζήτησης. Ως σχετικά αμυντικές επιλογές αξιολογούνται μεταξύ άλλων ο ΟΤΕ, ο ΟΠΑΠ, η Jumbo, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Cenergy, ο ΑΔΜΗΕ και η ΕΥΔΑΠ.

Η Eurobank Equities διατηρεί εκτίμηση για άνοδο του ΓΔ κατά 16% εντός του 2026, υπενθυμίζοντας ότι οι ελληνικές μετοχές παραμένουν σε discount έναντι της Ευρώπης, με δείκτη P/E στο 10,4x και μερισματική απόδοση 4,5%. Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η χρηματιστηριακή διατηρεί θέση overweight στις τράπεζες, ιδίως για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκφράζοντας ιδιαίτερη προτίμηση στην Εθνική Τράπεζα. Ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες εισήλθαν στη γεωπολιτική κρίση με ισχυρούς ισολογισμούς, γεγονός που τους προσδίδει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Bank of America συνεχίζει να κατατάσσει την αθηναϊκή αγορά μεταξύ των πιο ελκυστικών στην ευρύτερη περιοχή EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), επισημαίνοντας τον ισχυρό συνδυασμό αποτιμήσεων, μερισματικών αποδόσεων και προοπτικών κερδών. Παράλληλα, η Scope Ratings υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες εισήλθαν στο 2026 με τους ισχυρότερους ισολογισμούς τους από την εποχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, ενώ η Moody’s εκτιμά ότι η κερδοφορία του κλάδου θα παραμείνει ισχυρή το 2026-2027.

Η κοινή γραμμή στις αναλύσεις: η μακροπρόθεσμη εικόνα της ελληνικής αγοράς παραμένει θετική, αλλά η βραχυπρόθεσμη ορατότητα είναι χαμηλή. Η διάρκεια του πολέμου και η εξέλιξη των ενεργειακών τιμών θα κρίνουν αν η τρέχουσα διόρθωση εξελιχθεί σε βαθύτερη δοκιμασία ή αν λειτουργήσει ως ευκαιρία εισόδου για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.