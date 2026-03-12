air-new-zealand:-«Κόβει»-πτήσεις-λόγω-του-πολέμου-και-του-άλματος-στις-τιμές-καυσίμων

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι αναστέλλει το 5% των πτήσεών της -περίπου 1.100 δρομολόγια- μέχρι τις αρχές Μαΐου, με φόντο την εκτίναξη των τιμών καυσίμων και τα προβλήματα που προκαλεί στις αερομεταφορές ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, όπως και οι εταιρείες Qantas Airways της Αυστραλίας, SAS της Σκανδιναβίας και Thai Airways της Ταϊλάνδης, ανακοίνωσαν αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αυτήν την εβδομάδα, λόγω της απότομης αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Επηρεάζονται λιγότερο οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων

Αεροδρόμια που εξυπηρετούν περιοχές όπως η δημοφιλής περιοχή οινοποιίας Μάρλμπορο στη Νέα Ζηλανδία, Marlborough, και η πόλη της δυτικής ακτής Νιου Πλίμουθ, θα βρεθούν αντιμέτωπα με μείωση των πτήσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία, θα μειωθούν λιγότερες πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

«Οι άνθρωποι θέλουν ακόμα να φτάσουν στην Ευρώπη, και μέσω του εναέριου χώρου των ΗΠΑ μπορούμε να τους μεταφέρουμε στην Ευρώπη, και σε αυτό επικεντρωνόμαστε», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air New Zealand, Νιχίλ Ραβισάνκαρ, στο κρατικό Radio New Zealand.