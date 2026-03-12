amcham:-Η-Κίνα-παραμένει-σημαντικός-επενδυτικός-προορισμός-για-τις-ξένες-επιχειρήσεις

Η έρευνα 2026 δείχνει ότι ποσοστό 95% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτή αναφέρουν μία σταθερή δέσμευση για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους στην Κίνα.

Η Κίνα εξακολουθεί να παραμένει ένας σημαντικός προορισμός για τις ξένες επιχειρήσεις με συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος σε σχετική έρευνα να εξακολουθούν να επενδύουν στην κινεζική αγορά, παρά τις συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιοποιήθηκε προχθές, Τρίτη, από το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Νότια Κίνα (AmCham South China).

Η έρευνα 2026 Special Report on the State of Business in South China δείχνει ότι ποσοστό 95% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτή αναφέρουν μία σταθερή δέσμευση για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους στην Κίνα.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ποσοστό 45% των επιχειρήσεων κατατάσσουν την Κίνα ως κορυφαία επενδυτική προτεραιότητά τους, με αύξηση 6% σε σύγκριση με το 2024.

Ποσοστό 75% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην ίδια έρευνα προγραμματίζουν την επανεπένδυση κεφαλαίων στην Κίνα το 2026.

