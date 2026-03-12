bloomberg:-Ο-Τραμπ-εξετάζει-την-άρση-αιωνόβιου-νόμου-για-τα-αμερικανικά-λιμάνια-και-τη-μεταφορά-καυσίμων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να αναστείλει προσωρινά έναν ναυτιλιακό νόμο ηλικίας ενός αιώνα, ο οποίος απαιτεί τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μεταξύ λιμανιών των Ηνωμένων Πολιτειών να διακινούνται αποκλειστικά από αμερικανικά πλοία.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του σχεδιασμού, η εξαίρεση διάρκειας 30 ημερών βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και αναμένεται να εφαρμοστεί ευρέως σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, βενζίνη, ντίζελ, υγροποιημένο φυσικό αέριο και λιπάσματα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών.

Η ρύθμιση θα επιτρέψει σε συνήθως φθηνότερα ξένα δεξαμενόπλοια να μεταφέρουν αυτά τα φορτία, συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου από τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού προς διυλιστήρια στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, καθώς και καυσίμων προς πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

«Προς το συμφέρον της εθνικής άμυνας, ο Λευκός Οίκος εξετάζει την άρση του νόμου Τζόουνς για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι ζωτικά ενεργειακά προϊόντα και αγροτικές ανάγκες θα ρέουν ελεύθερα προς τα αμερικανικά λιμάνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το σχέδιο εξετάζεται καθώς ο πρόεδρος Τραμπ μελετά διάφορες επιλογές για να αντιμετωπίσει τη δραματική αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου και της βενζίνης εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών

Την Τετάρτη, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει 172 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου.

Συνολικά, χώρες σε διεθνές επίπεδο συντονίζονται για την απελευθέρωση περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματά τους.

Μετά την ανακοίνωση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισαν τα κέρδη τους. Σύμφωνα με εκτίμηση της τράπεζας JP Morgan Τσέις το 2022, η άρση του νόμου Τζόουνς θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τους οδηγούς στην ανατολική ακτή κατά περίπου 10 σεντς ανά γαλόνι.

Περιορισμένες επιπτώσεις σύμφωνα με αναλυτές

Ο Ντέιβιντ Γκόλντγουιν, ενεργειακός απεσταλμένος κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα και πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Goldwyn Global Strategies, δήλωσε ότι το μέτρο θα διευκολύνει τη ροή βενζίνης προς τη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα αμερικανικά δεξαμενόπλοια, γεγονός που αναγκάζει συχνά την περιοχή να εισάγει βενζίνη από το εξωτερικό όταν δεν επαρκεί η μεταφορά μέσω αγωγών.

Παρόλα αυτά, ο Κόλιν Γκράμποου, αναπληρωτής διευθυντής στο Ινστιτούτο Κάτο και στο Κέντρο Μελετών Εμπορικής Πολιτικής Χέρμπερτ Στίφελ, εκτίμησε ότι ο νόμος Τζόουνς επηρεάζει τις τιμές καυσίμων μόνο κατά λίγα σεντς ανά γαλόνι και ότι οι ευρύτερες κινήσεις της αγοράς ενδέχεται να περιορίσουν την επίδραση του μέτρου.

Πολιτικές αντιδράσεις και προηγούμενες εξαιρέσεις

Η προσωρινή άρση του νόμου Τζόουνς έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την αντιμετώπιση ελλείψεων καυσίμων μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές, ωστόσο θεωρείται πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα.

Ο νόμος υποστηρίζεται έντονα από ορισμένους από τους μεγαλύτερους ναυπηγούς και διαχειριστές πλοίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από συμμάχους τους στο Κογκρέσο.

Την Πέμπτη, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να διασφαλίσει ότι το μέτρο δεν θα επηρεάσει την αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία.

Η τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τον νόμο Τζόουνς ήταν τον Οκτώβριο του 2022, όταν δόθηκε εξαίρεση για δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν στο Πουέρτο Ρίκο για την παράδοση προμηθειών μετά τον τυφώνα Φιόνα.

Αντίστοιχη προσωρινή εξαίρεση είχε δοθεί και το 2021 από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για τη Valero Energy, μετά από κυβερνοεπίθεση σε μεγάλο αγωγό καυσίμων της ανατολικής ακτής.

